Vila Nova encara Botafogo-SP de olho na reabilitação para voltar ao G-4 da Série B

Duas partidas irão movimentar, neste sábado, as disputas da 29ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Após ser goleado por 4 a 0 para o Ceará, o Vila Nova busca a reabilitação para voltar ao G-4 - zona de acesso. Em casa, no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em Goiânia (GO), recebe o Botafogo-SP, às 17h.

O time goiano começou a rodada na quinta colocação, com 45 pontos. Já o Botafogo-SP vive um momento completamente diferente na tabela. Vindo de três jogos sem vitória, o time paulista está na 15ª colocação com 31 pontos.

O time paulista viveu uma semana agitada, porque após o empate sem gols com o CRB a diretoria optou pela demissão do técnico português Paulo Gomes, com pouco mais de 38% de aproveitamento. Na sexta-feira confirmou o acerto com Márcio Zanardi, ex-Goiás, e que vai assistir o jogo das tribunas. Ivan Izzo, auxiliar fixo, vai comandar o time.

Santos e Operário-PR jogam na Vila Belmiro, na Baixada Santista, às 18h. Invicto há sete jogos e com 50 pontos, o time paulista busca mais um resultado positivo para seguir na cola do líder Novorizontino, que tem 51. Os paraenses, por sua vez, focam em embalar a segunda vitória seguida para sair da parte intermediária da tabela. Iniciou a rodada em décimo lugar, com 39 pontos.

A 29ª rodada da Série B seguirá com dois jogos no domingo e dois na segunda-feira. Destaque para o líder Novorizontino que encara a Ponte Preta, para seguir isolado na frente. Mirassol e Sport fazem um duelo direto para continuarem no G-4.

Confira os jogos da 29ª rodada da Série B:

SÁBADO

17h

Vila Nova x Botafogo-SP

18h

Santos x Operário-PR

DOMINGO

16h

CRB x América-MG

18h30

Mirassol x Sport

SEGUNDA-FEIRA

21h

Novorizontino x Ponte Preta

21h30

Guarani x Avaí