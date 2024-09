Vila Nova cede o empate ao Botafogo e perde chance de voltar ao G4 da Série B

O Vila Nova perdeu uma grande chance de retornar ao G-4 da Série B do Campeonato Brasileiro neste sábado. Dentro de casa, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o time goiano cedeu o empate ao Botafogo, por 1 a 1, numa falha do goleiro Dênis Júnior, em duelo válido pela 29ª rodada da competição.

O resultado deixou o Vila Nova em quinto lugar, com 46 pontos, empatado com Mirassol e Sport, que integram o grupo de acesso à elite, devido aos critérios de desempate. Eles têm melhor saldo de gols. Já o Botafogo continua em situação delicada, em 16º lugar, com 32 pontos, sendo o primeiro time fora da zona de descenso.

A equipe foi dirigida pelo auxiliar Ivan Izzo, porque no meio de semana o português Paulo Gomes foi demitido e Márcio Zanardi contratado. O novo técnico acompanhou o jogo de um camarote.

O duelo começou protocolar. Truncado no meio de campo, nem Vila Nova e muito menos o Botafogo conseguiram se impor ofensivamente. As equipes tinham dificuldades para criar e o único lance de perigo no início ficou por conta de uma falta dos visitantes: João Vitor cobrou e a bola passou próximo da trave.

Emoção mesmo ficou para a parte final. Se soltando em campo, o Botafogo chegou com perigo com Alexandre Jesus e Baggio. Mais efetivo, quando encontrou espaço, o Vila Nova abriu o placar. Henrique Almeida desviou o cruzamento, o goleiro João Carlos deu rebote e Alesson completou para as redes.

O duelo voltou mais movimentado na segunda etapa. Em busca do prejuízo, o Botafogo abriu mão de ser defensivo e foi ao ataque. Alexandre Jesus pegou a sobra e bateu em cima do goleiro. Vendo o espaço deixado, o Vila Nova contra-atacava e Henrique Almeida perdeu um gol incrível, na pequena área.

Quando parecia estar controlando a partida, o goleiro Dênis Júnior errou na saída e Victor Andrade com o gol vazio deixou tudo igual, aos 26. O goleiro demorou para aliviar a bola com o chute, bateu prensado e levou a pior.

Após o empate, o Vila Nova tentou reagir, mas desorganizado, errava passes e ainda sofria nos contra-ataques do time paulista. Na reta final, o time ensaiou um abafa, mas não conseguiu vencer.

O Vila Nova volta a campo no próximo sábado, diante do Mirassol, às 18h00, no estádio Campos Maia, no interior paulista. Mais cedo, às 17h00, o Botafogo visita a Ponte Preta, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP).

FICHA TÉCNICA

VILA NOVA 1 X 1 BOTAFOGO-SP

VILA NOVA - Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jemmes e Eric Davis (Rhuan); Arilson (Dankler), Cristiano e Igor Henrique (Luciano Naninho); Júnior Todinho (Emerson Urso), Henrique Almeida (Deni Júnior) e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes.

BOTAFOGO - João Carlos; Raphael Rodrigues (Bruno Marques), Ericson e Bernardo Schappo; Pedro Costa (Wallison); Sabit Abdulai (Carlos Manuel), Gustavo Bochecha e Jean Victor (Patrick Brey); Douglas Baggio, Alexandre Jesus (Felipinho) e Victor Andrade. Técnico: Ivan Izzo (auxiliar).

GOLS - Alesson, aos 45 minutos do primeiro tempo. Victor Andrade, aos 26 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Elias, Dankler e Alesson (Vila Nova); Raphael Rodrigues, Carlos Manuel, Wallison e Felipinho (Botafogo).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis

LOCAL - Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, em Goiânia (GO).