Endrick deve continuar no banco do Real Madrid mesmo com lesão de Mbappé, diz jornal

A lesão muscular do Kylian Mbappé, atual camisa nove do Real Madrid, deixa uma lacuna no ataque da equipe por três semanas. A opção que menos alteraria o plano de jogo do treinador italiano Carlos Ancelotti seria a escalação do brasileiro Endrick, para compor o trio de ataque com Vinicius Junior e Rodrygo. Porém, segundo o jornal espanhol "Marca", a entrada do camisa 16 no time titular pode não acontecer no clássico fora de casa contra o Atlético de Madrid neste domingo, pelo Campeonato Espanhol.

De acordo com a publicação, o problema da falta de minutos de Endrick é semelhante ao do turco Arda Güller, contratado na temporada passada. Entretanto, ao contrário do meio-campista na atual temporada, o brasileiro vem causando um grande impacto cada vez que entra em campo pelo time merengue.

O atacante revelado nas categorias de base do Palmeiras já soma dois gols, uma assistência e provocou um pênalti em apenas 47 minutos disputados com a camisa do Real. Ancelotti deve mantém o brasileiro no banco de reservas, mas admite que ele merece mais oportunidades nos próximos jogos. "Ele jogará em um desses jogos", afirma o treinador.

Sem Mbappé, existe a possibilidade de Güller e Endrick ganharem mais tempo em campo nos próximos compromissos do time. O turco pode compor tanto um trio ofensivo quanto jogar no meio-campo, no setor criação. O brasileiro pode ser escalado como centroavante, com a companhia de Vini Jr. e Rodrygo nas pontas, mas não é o que deve acontecer por ora.

Ainda de acordo com a publicação, a tendência no Real Madrid para o clássico com o Atlético é Ancelotti apelar para um time mais forte no setor de meio-campo, promovendo a entrada do veterano Luka Modric, com o croata ao lado do uruguaio Valverde e do francês Tchouaméni, e com o inglês Jude Bellingham mais adiantado. No ataque, Vini Jr. e Rodygo formariam a dupla de referência, assim como aconteceu na temporada passada.

Na quarta-feira, o compromisso do Real Madrid é contra o Lille fora de casa, em confronto válido pela 2ª rodada da Liga dos Campeões. Na estreia do mais nobre torneio de clubes da Europa, o time merengue derrotou o Stutrgart por 3 a 1 e Endrick marcou o terceiro gol da vitória sobre os alemães.