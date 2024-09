Coritiba e Goiás fazem jogo movimentado, mas não saem do zero na Série B

Precisando pontuar na Série B do Campeonato Brasileiro, Coritiba e Goiás fizeram um jogo bem movimentado no Couto Pereira. Apesar das diversas chances criadas, inúmeras finalizações, gol anulado e goleiros inspirados, o duelo terminou empatado sem gols, nesta sexta-feira, pela 29.ª rodada, e freou as pretensões da dupla na competição. A partida marcou o maior público do Coritiba na Série B, com 22.682 torcedores.

Vindo de duas vitórias seguidas - Ceará e Ituano - o Coritiba tinha a oportunidade de colar de vez no G-4 - zona de acesso. O empate manteve a equipe em oitavo lugar, com 41 pontos, a cinco do Mirassol, que fecha o grupo de acesso. Já o Goiás vinha em viés de baixa, sem vencer há três jogos e perdeu a chance de voltar a primeira parte da tabela, ocupando a 12ª colocação, com 38 pontos.

A necessidade de pontuar obrigaram os dois rivais a serem ofensivos e fazerem um grande primeiro tempo. Em ritmo acelerado, as duas equipes alternavam no ataque, os donos da casa empilhavam chances de um lado, enquanto os visitantes respondiam à altura do outro.

Mais incisivos, o Coritiba ocupou bem o campo de ataque e teve a melhor chance em finalizações em sequência de Robson e Josué, que foram bloqueados na pequena área por Edson e Messias. O Goiás explorou mais os lados do campo e deu trabalho com Edu, em chute de média distância.

A segunda etapa manteve o panorama. As oportunidades se sucediam, mas faltava o capricho nas conclusões. Os visitantes era quem tinha melhor aproveitamento, obrigando boas defesas de Pedro Morisco, nos chutes de Paulo Baya e Thiago Galhardo. Já os donos da casa trabalhavam mais a bola e Lucas Ronier parou em Tadeu.

Com o passar do tempo, a ansiedade e nervosismo foram tomando conta dos dois times, que passaram a errar mais passes e finalizações. Na reta final, apostando todas as suas fichas, o Coritiba apertou, mas viu Benevenuto cabecear rente à trave e Tadeu defender o cabeceio de Maurício. Já nos acréscimos, Rildo chegou a balançar as redes para o Goiás, mas o gol foi anulado por toque na mão de Gava na origem da jogada, com o VAR salvando o Coritiba.

O Coritiba volta a campo na próxima sexta-feira, às 19 horas, quando visita o América-MG, na Arena Independência, em Belo Horizonte (MG). Já o Goiás atua somente daqui a 10 dias, na segunda-feira, contra o Santos, às 21 horas, no estádio Hailé Pinheiro (Serrinha), em Goiânia (GO).

FICHA TÉCNICA

CORITIBA 0 X 0 GOIÁS

CORITIBA - Pedro Morisco; Natanael (Brandão), Mauricio Antônio, Marcelo Benevenuto e Bruno Melo (Rodrigo Gelado); Zé Gabriel, Sebastián Gómez (Vini Paulista) e Josué (Culebra); Lucas Ronier, Robson (Figueiredo) e Júnior Brumado. Técnico: Jorginho.

GOIÁS - Tadeu; Diego, Messias, Edson e Sander (DG); Marcão Silva, Juninho (Luiz Henrique) e Rafael Gava; Welliton (Jhon Vásquez), Edu (Thiago Galhardo) e Paulo Baya (Rildo). Técnico: Vagner Mancini.

CARTÕES AMARELOS - Sebastián Gómez, Lucas Ronier, Robson, Vini Paulista e Bruno Melo (Coritiba); Paulo Baya, Rildo, Luiz Henrique e Edson (Goiás).

ÁRBITRO - Emerson Ricardo de Almeida Andrade (BA).

RENDA - R$ 428.480,00.

PÚBLICO - 22.692 torcedores.

LOCAL - Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR).