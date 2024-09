CBF anuncia as datas das semifinais da Copa do Brassil com mudanças e Corinthians protesta

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) desmembrou na noite deste sábado os duelos das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians, Flamengo, Vasco e Atlético-MG são os times que brigam pelo título do torneio mata-mata. As partidas de ida das semifinais irão ocorrer na próxima quarta-feira, dia 2 de outubro. Já os jogos de volta estão confirmados para os dias 19 e 20 de outubro. Por meio de nota, a diretoria corintiana protestou contra as alterações

Os confrontos de volta das semifinais estavam originalmente marcados para o dia 17 de outubro. Porém, a CBF teve que fazer alterações em razão da divulgação das datas das partidas da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana.

"Em função das datas definidas pela CONMEBOL para a Libertadores e Sul-Americana, a CBF ficou impossibilitada de organizar as partidas das semifinais de volta da Copa Betano no Brasil na data originalmente programada para o dia 17 de outubro", disse a entidade.

"Após ouvir os clubes envolvidos e com base no Regulamento Geral de Competições (RGC), a CBF decidiu alterar as datas dos jogos de volta da fase semifinal da Copa Betano do Brasil para o final de semana dos dias 19 e 20 de outubro", continuou.

"Os jogos da rodada do Brasileiro Série A que seriam disputados nos dias 19 e 20 de outubro envolvendo os semifinalistas da Copa do Brasil serão antecipados para os dias 16 e 17 de outubro", completou a CBF.

Após a definição das mudanças, o Corinthians soltou uma nota de repúdio em suas redes sociais. O clube demonstrou indignação e considerou a iniciativa da entidade que comanda o futebol como uma afronta ao calendário previamente estabelecido.

"É inadmissível que, em uma competição de tamanha relevância, decisões sejam tomadas favorecendo um clube em detrimento dos demais, especialmente quando já foi amplamente divulgado que o Corinthians disputa simultaneamente três competições, e qualquer alteração gera sérios prejuízos ao nosso planejamento esportivo. O respeito ao cronograma pré-estipulado deveria ser uma prioridade da CBF, que, infelizmente, demonstra, mais uma vez, falta de compromisso com a equidade e a transparência", diz parte do trecho da nota.

No comunicado, a diretoria diz não poder aceitar passivamente essas mudanças e informa que a atitude fere a credibilidade do futebol brasileiro, relata a notificação emitida pelo clube. As finais da Copa do Brasil estão previstas para ocorrerem nos dias 3 e 10 de novembro.

JOGOS DE IDA DAS SEMIFINAIS:

2 de outubro (quarta-feira)

19h15 - Atlético-MG x Vasco - Arena MRV (SporTV, Premiere e Amazon)

21h45 - Flamengo x Corinthians - Maracanã (TV Globo)

JOGOS DE VOLTA DAS SEMIFINAIS:

19 de outubro (sábado)

18h30 - Vasco x Atlético-MG - São Januário (SporTV, Premiere e Amazon)