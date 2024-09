Bia Haddad derrota chinesa de 20 anos no WTA 1000 de Pequim; Melo e Matos caem nas duplas

Campeã do WTA 500 de Seul, Beatriz Haddad Maia confirmou o bom momento neste sábado ao estrear na segunda rodada do WTA 1000 de Pequim com vitória sobre a convidada chinesa Wei Sijia, de apenas 20 anos, por 2 sets a 0, parciais de 7/5 e 6/4, em 1h57min de partida.

A brasileira terá um grande desafio pela frente, já que enfrentará a americana Madison Keys, 24ª do ranking da WTA. Elas já se enfrentaram em duas oportunidades, com um triunfo para cada. Bia está tentando alcançar o top-10 do mundo, o que pode conseguir se continuar avançando em Pequim.

Apesar de vencer o duelo deste sábado, a brasileira não teve vida fácil. Wei não sentiu a pressão por ser jovem e deu tudo de si para tentar surpreender. Bia foi a responsável pela primeira quebra, mas viu a chinesa dar o troco na sequência. O set foi equilibrado e decidido nos últimos games, por 7 a 5.

No segundo set, Bia pareceu estar um pouco distraída e deu chance para Wei abrir 4 a 1 de vantagem. A brasileira mostrou, no entanto, estar vivendo uma de suas melhores fases, conseguiu reagir e venceu cinco games consecutivos para confirmar a vitória de virada: 6 a 4.

BRASILEIROS CAEM NAS DUPLAS

Marcelo Melo e Rafael Matos não tiveram a mesma sorte de Bia e acabaram surpreendidos logo na estreia do ATP 500 de Pequim. Eles foram derrotados pelo britânico Jamie Murray e pelo australiano John Peers por 2 sets a 1, parciais de 7/6 (9/7), 3/6 e 12/10, em 1h55min de partida.

O primeiro set foi extremamente equilibrado, com uma quebra para cada lado e decidido no tie break, a favor de Murray e Peers. Os brasileiros reagiram e foram impecáveis no segundo para empatar a partida (6/3). Na disputa ponto a ponto, Melo e Matos chegaram a abrir 5 a 1 de vantagem, mas levaram a virada e acabaram derrotados por 12/10.

"Infelizmente não deu por aqui. Uma derrota dura para nós, porque chegamos a ter match point. Foi um jogo em que tivemos algumas chances no primeiro set, no segundo conseguimos aproveitar mais. Depois chegamos a abrir 5-1 no super tie-break. Então, acho que hoje a gente teve as chances, mas não conseguiu concluir o jogo. Estava na nossa mão, o resultado poderia ter sido diferente", disse Marcelo Melo.