Bayern pressiona, mas para na trave e só fica no empate com o Leverkusen no Alemão

Na briga pela liderança do Campeonato Alemão, o Bayern de Munique recebeu o Bayer Leverkusen, neste sábado, e não saiu do empate por 1 a 1 na Allianz Arena, pela sexta rodada. Andrich, em uma das raras investidas dos visitantes, e Pavlovic fizeram os gols. Gnabry perdeu a chance de virar para os mandantes ao acertar a trave e o travessão em sequência.

Com o resultado, o Bayern permanece líder da competição, com 13 pontos, enquanto o atual campeão foi a dez, na terceira posição. Na próxima rodada, o Bayer Leverkusen recebe o lanterna Holstein Kiel, no sábado, às 10h30 (horário de Brasília). No dia seguinte, às 12h30, o time bávaro visita o Eintracht Frankfurt.

Empurrado pela torcida, o conjunto de Munique tomou a iniciativa e controlou o jogo no primeiro tempo, enquanto os visitantes se fecharam atrás. A primeira chance clara de gol veio aos 6 minutos, em chute cruzado de Musiala, da entrada da área, mas a bola saiu rente à trave direita do goleiro Hradecky. Aos 9, Raphaël Guerreiro bateu para fora.

Apesar do amplo domínio, o time comandado por Vincent Kompany não conseguia penetrar na defesa do Leverkusen, nem pelo meio nem abrindo pelas pontas. Olise, aos 21 minutos, assustou em cobrança de falta frontal, mas a bola saiu por cima.

Em sua única investida no setor ofensivo na etapa inicial, aos 30 minutos, Xhaka dominou a bola no peito, na área, após cobrança de escanteio da esquerda, e rolou para trás. Da meia-lua da grande área, Andrich finalizou rasteiro no canto direito de Neuer e superou o experiente goleiro, abrindo o placar.

O gol sofrido não abalou os anfitriões, que continuavam em cima. De tanto insistir, apesar das poucas finalizações, o Bayern igualou aos 38 minutos. Pavlovic aproveitou uma sobra de bola, dominou no peito e acertou um belo tiro de fora da área, no ângulo esquerdo de Hradecky, que encostou na bola, mas não conseguiu impedi-la de ir à rede.

No segundo tempo, a dinâmica continuou a mesma, com pressão total da equipe de Munique. Logo aos 2 minutos, Gnabry recebeu cruzamento de Kane e chutou cruzado, quase do bico da pequena área, na esquerda, e acertou a trave. A bola voltou para o próprio camisa 7, que encheu o pé diante da meta vazia, e a viu explodir no travessão.

Dominante, o Bayern criava boas oportunidades, mas pecava nas finalizações, especialmente com Davies e Kimmich. Seguro, Hradecky também impediu Olise e Kim Min-Jae de virarem o placar.

Do outro lado, assim como no primeiro tempo, a equipe de Xabi Alonso só finalizou uma vez ao gol, com Tella, já nos minutos finais, mas sem força, facilitando a defesa de Neuer. Assim, os visitantes saíram no lucro com o empate.

OUTROS JOGOS

Em casa, o Leipzig não encontrou dificuldade para golear o Augsburg por 4 a 0, também neste sábado. Com o resultado, a equipe assumiu a vice-liderança do Alemão, com 11 pontos. O esloveno Sesko foi o destaque da partida, anotando dois gols ainda nos 15 minutos iniciais. Na etapa final, Openda e Simons fecharam o placar na Red Bull Arena.

O St. Pauli desencantou e venceu a primeira no retorno à primeira divisão. Depois de anotar apenas um gol nas quatro primeiras rodadas da competição, o time de Hamburgo fez 3 a 0 no Freiburg, fora de casa, com dois gols de Saad e um de Afolayan, alcançando a 14ª posição, com quatro pontos. A partida ainda foi marcada pelo duelo entre os irmãos Eggestein, com o atacante Johannes levando a melhor sobre o meio-campista Max.

O Sttutgart, que havia goleado o Borussia Dortmund por 5 a 1 na rodada anterior, sofreu contra o Wolfsburg, fora de casa, mas conseguiu arrancar um empate por 2 a 2 com Undav, nos acréscimos, aos 52 minutos do segundo tempo.

Também com um gol nos acréscimos, de Cvancara, o Borussia Mönchengladbach fez 1 a 0 e impôs a primeira derrota ao Union Berlin neste Alemão, afastando-se da zona de rebaixamento. Já o time de Berlim, que poderia ter ido à vice-liderança, ocupa o oitavo lugar, com oito pontos.

Já o Heidenheim aproveitou a expulsão de Hanche-Olsen, ainda aos 28 minutos, para superar o Mainz por 2 a 0, longe de casa, com gols de Pieringer e Schoppner. O triunfo levou a equipe aos nove pontos, próxima dos líderes.