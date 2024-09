Arsenal mantém invencibilidade e derrota Leicester no Inglês; Chelsea vence com show de Palmer

O Arsenal levou um sufoco no segundo tempo, mas conseguiu derrotar o Leicester por 4 a 2, neste sábado, no Emirates Stadium, pela sexta rodada do Campeonato Inglês, mantendo assim a sua invencibilidade. O brasileiro Gabriel Martinelli, convocado pelo técnico Dorival Júnior para os próximos compromissos da seleção, fez um dos gols da partida.

O resultado levou o Arsenal aos mesmos 14 pontos do Manchester City, na briga pelas primeiras posições da competição. No entanto, o time londrino leva a pior no saldo de gols: 8 a 6. O Leicester, por sua vez, continua sem vencer e caiu para o 16º lugar, com três.

O primeiro tempo foi dominado pelo Arsenal, que não deu a menor chance para o adversário. Aos 18 minutos, brilhou a estrela de Gabriel Martinelli. O brasileiro recebeu de Saka, após bela jogada pela direita, e teve o trabalho de completar para o fundo das redes. O próprio atacante teve outras várias oportunidades, mas esbarrou no goleiro Hermansen.

Aos 45, no entanto, Martinelli inverteu os papéis e se transformou em ‘garçom’. Ele recebeu pela esquerda e rolou para Trossard, que finalizou rasteiro para fazer 2 a 0. Do outro lado, o Leicester ficou ‘assistindo’ o adversário e não esboçou qualquer reação.

O segundo tempo foi diferente. A bronca no vestiário deve ter esquentado as orelhas dos jogadores do Leicester, que voltaram com uma postura totalmente diferente. Logo no minuto inicial, o lateral James Justin apareceu como elemento surpresa na área e diminuiu.

O Arsenal não freou o ritmo após o gol, mas mostrou não estar com a mesma sorte da primeira etapa. Trossard acertou a trave na melhor oportunidade do time de ampliar. Aos 17, veio o baque. James Justin apareceu novamente livre dentro da área e empatou.

Após sofrer a igualdade, o Arsenal reassumiu o controle da partida e pressionou o adversário. Quando o empate era certo, Trossard fez o terceiro, já nos acréscimos. Aos 53, Havertz pegou o rebote e confirmou a vitória por 4 a 2.

CHELSEA VENCE

Ainda neste sábado, o Chelsea fez sonoros 4 a 2 no Brighton com quatro gols do craque inglês Cole Palmer, todos no primeiro tempo. O duelo foi realizado no Stamford Bridge. O time londrino chegou aos 13 pontos, dentro da zona de classificação para a próxima edição da Liga dos Campeões e se coloca na briga pelo título.

Todos os gols da partida saíram em um primeiro tempo eletrizante. O Leicester abriu o placar com Rutter, mas Palmer deixou tudo igual. De pênalti e de falta, o meia inglês fez mais dois para confirmar a virada. Baleba diminuiu, mas o dia era de Palmer, que fez o quarto em uma finalização dentro da área. Esta foi a primeira vez que um atleta marca quatro gols na primeira etapa no Campeonato Inglês.

E não acabou por aí. O sábado ainda contou com a vitória do Everton (16º) sobre o Crystal Palace (17º) por 2 a 1. Já o Fulham (6º) surpreendeu o Nottingham Forest (9º) com um triunfo por 1 a 0. Brentford (12º) e West Ham (14º) empataram por 1 a 1.