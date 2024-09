Rodri sofre cirurgia no joelho e Guardiola confirma que meia está fora da temporada: 'Acabou'

O Manchester City não vai poder mais contar com o brilhantismo do meia Rodri nesta temporada. O jogador, que sofreu uma lesão no ligamento cruzado do joelho direito, foi submetido a uma cirurgia nesta sexta-feira e deve ficar até nove meses fora de ação. Em entrevista coletiva, o técnico Pep Guardiola confirmou o desfalque de seu principal atleta.

"Esta temporada acabou (para ele). Recebemos as piores (notícias possíveis), mas é o que é", disse o técnico do City que logo usou um discurso de apoio. "Estamos lá para ajudá-lo a ter uma boa recuperação e seguir em frente", comentou.

Ao ser questionado sobre substitutos no mercado, o treinador deu a entender que a tendência deverá ser pela busca de alternativas caseiras para tentar suprir a perda do meia espanhol.

"Não temos ninguém semelhante, mas os outros jogadores juntos podem substituir o que Rodri deu desde que chegou para nós. Temos que fazer isso como um time e precisamos encontrar uma maneira de atuar muitos meses sem um atleta importante para nós", comentou o treinador durante entrevista coletiva.

Diante de uma lesão tão grave, e que afasta o jogador por tanto tempo, Guardiola entende que a recuperação deve ser bem feita para que Rodri volte a jogar em grande nível. Nesse período, ele recomenda cautela em relação ao retorno do craque.

"Quando você tem uma lesão no ligamento cruzado anterior, no ano seguinte você tem problemas musculares. Então é por isso que é mais longo (o tempo de recuperação). Na próxima temporada ele estará aqui", disse Guardiola.

Rodri machucou o joelho direito no domingo no empate por 2 a 2 contra o Arsenal. Isso pode ser um grande golpe para as chances do City de ganhar seu quinto título seguido do Campeonato Inglês.

A importância do atleta para a equipe foi destacada na temporada passada, quando o time perdeu quatro de nove jogos sem ele. Em comparação, o City foi derrotado apenas em uma ocasião em 50 partidas com o espanhol e campo.