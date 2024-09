Reforço de R$ 110 milhões brilha em grande virada do Borussia Dortmund sobre o Bochum no Alemão

O Borussia Dortmund fez poucas aquisições para a atual temporada, mas não mediu esforços para tirar Guirassy do Stuttgart. Vice-artilheiro do Campeonato Alemão na edição passada, o centroavante de Guiné foi adquirido por R$ 110 milhões (valor da multa) e demonstrou nesta sexta-feira que o investimento valeu cada centavo. Depois de sair em desvantagem de 2 a 0 no Signal Iduna Park, o time da casa viu o reforço anotar duas vezes e dar uma assistência na bela virada sobre o Bochum, por 4 a 2, que valeu a momentânea segunda colocação do Campeonato Alemão.

Com os dois gols sobre o Bochum, Guirassy agora soma quatro em quatro partidas pelo Borussia Dortmund. Ele é vice-artilheiro do Alemão, atrás apenas de Harry Kane, do Bayern, com cinco. Seu show particular começou em cabeçada no fim da primeira etapa, quando o Bochum administrava bons 2 a 0.

Guirassy sofreu o pênalti do empate de Emre Can na etapa final e depois decretou a virada. Ainda estava no lance que terminou com gol de Nmecha. O Borussia sobe para 10 pontos, diante de 12 do líder Bayern de Munique, que joga neste sábado com o atual campeão, Bayer Leverkusen, com nove.

Vindo de surra por 5 a 1 em visita ao Stuttgart, o Dortmund prometia reagir em casa para voltar a se aproximar das primeiras colocações do Campeonato Alemão - era apenas o oitavo. A torcida lotou o Signa Iduna Park em bela festa antes de a bola rolar para celebrar o sexto triunfo seguido diante do Bochum, até então sem triunfos na atual edição da competição.

E o começo foi de sufoco. A primeira grande oportunidade dos mandantes veio com somente 10 minutos. Cruzamento preciso, Adeyemi cabeceou com força e o goleiro Drewes fez um milagre. Mesmo tentando sair em contragolpes, o Bochum sofria enorme pressão e postava seus dez atletas de linha na defesa.

Drewes voltou a ser decisivo na batida colocada de Brandt. Espalmou para escanteio já com dificuldade maior por causa da chuva que começou a cair em Dortmund. Ao se lançar por inteiro à frente, os mandantes assumiram o risco e foram pegos de surpresa.

A bola perdida virou um contra-ataque de cinema. O Bochum fez linda tabela envolvendo o brasileiro Yan Couto e Bero bateu com categoria após receber de Hofmann para superar Kobel, que pulou mas não alcançou a bola, abrindo o placar logo aos 15 minutos.

Kobel foi o centro das atenções logo depois. Aos 20 minutos, Schlotterbeck recuou uma bola ruim para o goleiro, que acabou se enrolando e viu Boadu fazer o desarme. A bola sobrou livre para De Wit bater ao gol vazio.

Sair em enorme desvantagem começou a irritar a torcida local. A festa e cantoria começaram a dar espaço para reclamações e chiados com lances perdidos. A tensão começou a bater nos jogadores, que falhavam em passes curtos e ofereciam contragolpes perigosos. Boadu, sozinho, carregou a bola, escolheu o canto e mandou para fora.

O Borussia sabia que precisava diminuir o placar antes do intervalo e aumentou a blitze. Guirassy deixou Brandt de frente para o goleiro e o camisa 10 falhou. A ordem se inverteu e o meia mandou na cabeça do artilheiro, que não desperdiçou aos 42 minutos. Reforço de peso, o jogador de Guiné anotou pela terceira vez em quatro jogos pelo time.

O Dortmund voltou do intervalo disposto a empatar rápido. E o sufoco era gigante, com bola passando perto, reclamação de pênalti com toque de mão e muitos cruzamentos à área. O Bochum resistiu até os 14 minutos, quando Guirassy foi derrubado na área. Emre Can mandou no ângulo a cobrança do pênalti e deixou tudo igual no placar.

O Bochum só não retomou o comando do marcador no lance seguinte ao empate por defesa complicada de Kobel. Broschinski bateu forte e o goleiro mostrou reflexo para salvar. A festa ficou completa com Guirassy aparecendo livre a decretando a virada. Nmecha completou o placar ao bater e contar com falha do goleiro.