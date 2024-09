Pito faz exames e desfalca seleção brasileira nas quartas de final da Copa do Mundo de futsal

Eleito o melhor jogador do mundo, o pivô Pito vai continuar como desfalque da seleção brasileira para a partida das quartas de final da Copa do Mundo de futsal, diante de Marrocos, no Usbequistão. O duelo está marcado para este domingo, às 9h30 (horário de Brasília). Ele foi submetido a uma ressonância magnética nesta sexta-feira que detectou uma pequena ruptura parcial de fibras musculares na coxa direita.

Pelo planejamento do departamento médico da seleção, ele deve seguir o tratamento com fisioterapia. O atleta vem sendo monitorado e a evolução da recuperação está sendo considerada favorável.

Nesta segunda-feira, durante uma atividade no Complexo Esportivo de Bucara, o jogador sentiu dores no músculo posterior da coxa direita após realizar um movimento. A partir daí, o pivô iniciou tratamento intensivo.

O camisa dez da seleção já esteve ausente na vitória sobre a Costa Rica, em encontro válido pelas oitavas de final da Copa do Mundo de futsal. Mesmo com o desfalque, o Brasil não encontrou dificuldades para golear a Costa Rica por 5 a 0 se credenciando para as quartas de final da competição, quando vai enfrentar o Marrocos.

Sobre o duelo das quartas de final, o ala Felipe Valério pediu foco aos companheiros e afirmou que a marcação vai ser fundamental para o Brasil conseguir a classificação. "Não pode errar, não pode ter falha. Você não pode desligar do jogo em nenhum minuto. Temos que estar 100% concentrados porque eles (marroquinos) podem matar a partida em qualquer oportunidade."

Sobre Marrocos, a análise foi objetiva. "Eles conseguem unir o talento individual com um forte jogo coletivo. São rápidos, se movimentam bem e têm uma boa construção de jogadas", afirmou.

O desempenho do Brasil até aqui tem sido muito bom. Na fase de grupos, a equipe do técnico Marquinhos Xavier obteve três goleadas: 10 a 0 sobre Cuba, 8 a 1 na Croácia e 9 a 1 diante da Tailândia. Nas oitavas de final, o time nacional fez 5 a 0 na Costa Rica.