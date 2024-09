Milan embala, marca 3 gols em 5 minutos e dorme vice-líder do Italiano

O Milan pegou o embalo na vitória no clássico, disputado no fim de semana, e atropelou o Lecce nesta sexta-feira. Com três gols em apenas cinco minutos, o time milanês resolveu a partida ainda no primeiro tempo, no San Siro, e alcançou a vice-liderança do Campeonato Italiano.

O triunfo fez o Milan chegar aos mesmos 11 pontos do líder Torino, que continua na ponta por levar vantagem nos critérios de desempate. A equipe de Milão poderá perder a posição ao longo da rodada, no fim de semana. Já o Lecce é o 17º colocado, na beira da zona de rebaixamento, com cinco pontos.

Após um início trôpego na temporada europeia, o Milan parece se encontrar em campo. No fim de semana, bateu a Internazionale encerrando um jejum de dois anos sem vitória no clássico, disputado com mando de campo do arquirrival.

Com a confiança em alta, o Milan massacrou a defesa do Lecce no primeiro tempo. Foram seguidas chances até o time da casa deslanchar a partir dos 37 minutos. Theo Hernández cobrou falta na área e Morata subiu na primeira trave para cabecear para as redes. Apenas três minutos depois, Rafael Leão deu lindo passe para o mesmo Theo Hernández entrar na área e bater forte para as redes.

Sem dar descanso para a defesa do Lecce, o Milan chegou ao terceiro gol aos 42 minutos. Após um bombardeio do ataque da casa, com direito à bola na trave e bate-rebate na área, Pulisic completou para o gol, selando uma série incrível de lances ofensivos dos anfitriões, totalizando três gols em apenas cinco minutos.

O placar folgado, construído antes do intervalo, permitiu ao Milan tirar o pé do acelerador no segundo tempo. A correria deu lugar à cadência do lado dos anfitriões, enquanto o Lecce tentava acelerar a partida, tentando ao menos diminuir a desvantagem no placar.

Os visitantes chegaram a receber uma ajuda inesperada dos donos da casa. Aos 35, Bartesaghi acertou um carrinho temerário e levou o cartão vermelho direto. Mas, mesmo com um a mais na reta final da partida, o Lecce não conseguiu diminuir o placar.