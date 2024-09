Governo de SP abre licitação para restaurar estádio no Ibirapuera

O Estádio Ícaro de Castro Melo, localizado no Complexo do Ibirapuera, vai ser reformado pelo Governo de São Paulo, após muitas cobranças de atletas, ex-atletas e entidades esportivas, insatisfeitos com as atuais condições do local. As secretarias de Esportes (SESP) e de Desenvolvimento Urbano e Habitação (SDUH) abriram nesta quinta-feira o processo de licitação para contratar a empresa que ficará encarregada de restaurar o estádio, com investimento total de R$ 88,7 milhões e previsão de 16 meses para a entrega a partir da contratação.

"A Secretaria de Esportes do Estado de SP está empenhando todos os seus esforços para recuperação desse que é um dos templos do atletismo brasileiro. Com essa reforma será possível que São Paulo volte a receber as principais competições nacionais e internacionais", afirma a secretária de Esportes do Estado de São Paulo, coronel Helena Reis.

A previsão é de modernização em diferentes setores, especialmente na pista de atletismo, que, como o Estadão mostrou em janeiro, está destruída. Banheiros, arquibancadas e canteiros também serão reformados.