Felipe Melo se pronuncia sobre acusação de intimidar adolescente e fala em 'oportunismo'

Dois dias depois de vir à tona uma acusação de ter intimidado e encarado um adolescente em um condomínio do Rio de Janeiro, o volante Felipe Melo se pronunciou oficialmente sobre a situação e defendeu sua inocência. A defesa do jogador já havia publicado uma nota desmentido as acusações feitas pela mãe do jovem. A mulher prestou um boletim de ocorrência registrado na 16ª DP do Rio, na Barra da Tijuca.

"Ao longo da minha carreira de atleta profissional, sempre fui exposto ao julgamento público por minhas condutas dentro e fora de campo. Como todo ser humano, cometi erros e acertos, mas, no final, acredito que meu profissionalismo e meu senso de humanidade sempre prevaleceram. Apesar do ônus que toda pessoa publicamente exposta carrega, devemos ter cuidado com os abusos de oportunistas", destaca o atleta.

No boletim registrado à polícia, Vanessa Cruz de Azevedo Ferreira, mãe do adolescente, afirma que o jogador teria se dirigido ao jovem com palavras agressivas dentro de um condomínio. O caso aconteceu enquanto o menino passeava com seu cachorro, encontrou o volante do Fluminense e afirmou ao atleta que era torcedor do Botafogo.

Ainda em sua postagem, Felipe Melo ressaltou que jamais teria a conduta de ofender um torcedor de time rival e que por ser um "jogador multicampeão no futebol", em suas palavras, não responde à provocações feitas a ele. "Ao contrário, as recebi com compreensão", descreve.

Sem citar o relacionar o caso com o adolescente, Felipe Melo reitera em seu texto o fato de terem pessoas que querem se beneficiar de acusações injustas e afirma ser inocente. "Sempre existirão pessoas que se aproveitam de oportunidades para se beneficiar injustamente. O que tenho a dizer sobre o caso é que sou inocente; nenhuma palavra imputada a mim é real, e acredito fortemente no trabalho da policia e na aplicação correta e justa da lei."

O volante finaliza seu texto com uma passagem bíblica. "Conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará". Na nota emitida anteriormente por sua defesa, o jogador pretende tomar as providências jurídicas cabíveis.

O boletim de ocorrência foi prestado enquanto o atleta se apresentava para a partida entre Fluminense e Atlético-MG, em Belo Horizonte, para o jogo de volta das quartas de final da Copa Libertadores. Após vencer a ida por 1 a 0, o tricolor carioca sofreu 2 a 0 para a equipe mineira e foi eliminada da competição. Felipe Melo não entrou em campo no jogo.

RELEMBRE O CASO

No BO feito por Vanessa Cruz de Azevedo Ferreira, a mãe do jovem, é contado que o adolescente estava passeando com os cachorros na noite do domingo, quando encontrou Felipe e o cumprimentou.

Indagado pelo atleta sobre qual time torcia, o menino respondeu "Botafogo" e teria ouvido de volta palavras agressivas. Vanessa relatou que o volante encarou o garoto de perto, com o rosto próximo ao dele, e perguntou se estava "sendo tirado de otário".

O atleta esteve em campo um dia antes do ocorrido, no sábado, justamente em clássico com o Botafogo, no Maracanã. O Fluminense foi derrotado por 1 a 0, com gol marcado por Luiz Henrique nos acréscimos, graças a uma falha cometida pelo volante de 41 anos, que perdeu a bola dentro da área.