Corinthians e Cruzeiro definem vaga na final da Copa Sul-Americana na Argentina

Os times argentinos terão a vantagem de decidir a vaga na grande final da Copa Sul-Americana, agendada para Assunção, no Paraguai, em seus domínios, em duelos com os arquirrivais brasileiros Corinthians e Cruzeiro, conforme informado pelo Conmebol nesta sexta-feira.

As semifinais acontecem nos dias 23 e 30 para Cruzeiro e Lanús, enquanto o Corinthians encara o Racing nos dias 24 e 31. Os jogos da equipe mineira estão agendados para 19 horas, enquanto o time paulista entra em campo às 21h30.

Favorito diante do Lanús, o Cruzeiro abre sua série no Mineirão, dia 23 de outubro, às 19 horas, com transmissão da Paramount, que também exibe o jogo de volta, no dia 30, na Argentina.

Depois de definir sua vaga nas fases anteriores na Neo Química Arena, avançando nos pênaltis diante do Red Bull Bragantino e com sonoros 3 a 0 sobre o Fortaleza, o Corinthians pela primeira vez atuará o segundo jogo fora, diante de um rival arrasador em seus domínios.

No dia 24 de outubro, o jogo será na Neo Química Arena e os comandados de Ramón Menezes terão de ser precisos para tentar levar uma boa vantagem para a Argentina. ESPN e SBT transmitem os dois jogos, agendados para 21h30.

O segundo ocorre no dia 31 no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, onde o time argentino goleou o Athletico-PR por 4 a 1 para avançar à semifinal. Atuando em seu Caldeirão, o Racing tem 100% de aproveitamento e incrível média de 3,8 gols por jogo. Fez 6 a 1 no Huachipato nas oitavas, além de 3 a 0 sobre Red Bull Bragantino, Coquimbo e Sportivo Luqueño na primeira fase.

CONFIRA A TABELA DAS SEMIFINAIS:

23/10

Cruzeiro x Lanús - 19 horas - Belo Horizonte

24/10

Corinthians x Racing - 21h30 - São Paulo

30/10

Lanús x Cruzeiro - 19 horas - Lanús

31/10

Racing x Corinthians - 21h30 - Avellaneda