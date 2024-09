Corinthians amplia contrato com volante Ryan e coloca multa de R$ 130 mi para futebol nacional

Nem só de estrelas vive um time de futebol. Além dos craques, são necessários aqueles atletas coadjuvantes que auxiliam na marcação e superam a falta de habilidade com enorme disposição e esforço. O Corinthians mostrou reconhecimento a uma dessas peças vitais para o funcionamento de suas engrenagens e anunciou a renovação de contrato do jovem volante Ryan, de 21 anos, até dezembro de 2028.

Campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior no começo do ano, o volante por muito pouco não acabou emprestado para ganhar experiência. Com a chegada de Ramón Díaz, acabou mantido no elenco e vem dando conta doo requisitado quando requisitado.

"O Corinthians estendeu seu vínculo com o volante Ryan até 31/12/2028. Criado nas categorias de base do Timão, Ryan tinha seu contrato firmado até julho de 2026. O novo vínculo traz uma multa de R$ 130 milhões para transferências nacionais e 100 milhões de euros para internacionais", informou o Corinthians, que ainda deu um aumento salarial ao jovem que ganhava R$ 30 mil mensais.

Dono de 23 partidas disputadas pelo Corinthians na primeira temporada como profissional e com um gol anotado, Ryan não escondeu a satisfação e alegria pelo reconhecimento por seu futebol. Com sorriso no rosto, celebrou a renovação.

"É um sonho estar no time do meu coração, que é o Corinthians. Graças a Deus dei mais um passo importante na minha vida e na vida da minha família. Estou muito feliz e sou grato ao Corinthians por tudo. Nunca vão faltar entrega e vontade, com o clube na frente de tudo. Com certeza vai dar tudo certo", disse o camisa 37.

Ryan deve ser opção para o clássico com o São Paulo, apesar de o treinador argentino rodar o elenco. Com José Martínez e Charles garantidos na marcação do meio-campo, ele divide com Breno Bidon a chance de iniciar o Majestoso deste domingo, no Mané Garrincha, em Brasília, pelo Brasileirão.