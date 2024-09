Brazão deixa tropeços do Santos de lado e quer paz com a torcida: 'Contamos com o apoio deles'

O relacionamento do Santos e sua torcida na Série B não anda em harmonia. Mesmo com a invencibilidade de sete jogos e da presença constante na zona de acesso à elite nacional, o time está devendo futebol e, por vezes, acaba vaiado. Na rodada passada, em empate com o Novorizontino, o técnico Fábio Carille foi bastante xingado. O time atua novamente na Vila Belmiro neste sábado, diante do Operário-PR, e o goleiro Gabriel Brazão faz questão de frisar a necessidade do apoio das arquibancadas.

"A nossa torcida vem fazendo uma festa linda jogo após jogo e isso vem nos incentivando, nos ajudando muito. Contamos com o apoio deles nessa reta final", afirmou Gabriel Brazão, que não sofreu gol em 10 dos 22 jogos realizados desde a grave lesão de João Paulo, e espera passar intacto neste sábado.

Fazer uma campanha perfeita nos cinco jogos caseiros da reta final da Série B são importantes e já servem para determinar o acesso - faltam 10 jornadas. Desta maneira, o clamor do time por sintonia com a torcida.

"Esses cinco jogos dentro da Vila serão de suma importância para nós. E a gente sabe que com o apoio da nossa torcida vamos estar mais perto das vitórias", ressaltou o goleiro santista.

O Santos abre a 29ª rodada com 50 pontos, mas pode dormir na liderança caso supere os paranaenses. O líder Novorizontino só joga na segunda-feira, em casa, diante da Ponte Preta. Manter a invencibilidade de sete jogos é uma das metas, mas nada de falar no acesso com tantas rodadas pela frente ainda.

"É um número importante, mas faltam 10 finais para nós. A gente sabe que falta muito ainda para conquistarmos nosso objetivo, então estamos pensando jogo após jogo. O que passou já ficou para trás e o foco são nos jogos que estão por vir", advertiu Brazão. "E o nosso principal jogo agora é contra o Operário. Depois disso pensamos nos próximos. É jogo após jogo e passo após passo."

Brazão mostra pés no chão ao falar da competição, mas não esconde a satisfação com seu momento e o da equipe, melhor defesa da Série B. "Isso tudo (dez jogos sem sofrer gols e melhor defesa do campeonato) é o fruto de um trabalho do grupo todo. É algo que eu não creio que é só individual, mas sim coletivo, porque a gente começa a construir nossas jogadas de ataque a partir de mim e começamos a defender a partir dos nossos atacantes também", disse Brazão.