Alisson contraria previsão de técnico e deve reforçar o Liverpool: 'Está disponível'

De volta aos treinos do Liverpool, o goleiro Alisson tem boas chances de voltar a ser titular da equipe neste sábado, diante do Wolverhampton, pelo Campeonato Inglês. Em recuperação de uma lesão no tendão da coxa, ele chegou a ter a escalação neste fim de semana praticamente descartada pelo técnico Arne Slot.

A boa forma do atleta e a sua resposta positiva nas atividades com bola, no entanto, mudaram o cenário da situação. "Estamos esperando pela participação dele em toda a sessão de treinamento. Achamos que ele está disponível", comentou Slot.

A provável volta de Alisson ganha importância já que, nesta sexta-feira, tem a convocação da seleção brasileira para os próximos dois compromissos pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Recuperado, o goleiro amplia suas chances de estar na lista do técnico Dorival Júnior.

Ausente nos últimos dois compromissos do Liverpool, Alisson foi substituído pelo reserva Caoimhin Kelleher, que teve boas atuações e agradou ao treinador.

Na classificação do Campeonato Inglês, o clube aparece com a mesma pontuação do Aston Villa: 12 pontos em cinco rodadas. O Manchester City, invicto na competição, lidera o torneio de forma isolada com 13.