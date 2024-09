Sinner estreia no Torneio de Pequim com vitória de virada; Fritz é surpreendido em Tóquio

Finalistas do US Open, último Grand Slam da temporada, no dia 8 de setembro, Jannik Sinner e Taylor Fritz voltaram às quadras em torneios oficiais nesta quinta-feira com sentimentos opostos. Enquanto o italiano, líder do ranking e vencedor em Nova York, precisou de virada na largada em Pequim, com 4/6, 6/3 e 6/1, o norte-americano acabou surpreendido em Tóquio, dando adeus com 4/6, 6/3 e 3/6.

Principal favorito em Pequim, disputado a nível ATP 500, Sinner enfrentou o chileno Nicolas Jarry, 28º do ranking, e perdeu o primeiro set por 6 a 4. Os tenistas foram iguais até 3 a 3, quando o chileno aproveitou o segundo break point e abriu vantagem. Depois, bastou apenas confirmar os serviços para abrir 1 a 0 na partida.

Sinner não se intimidou com a desvantagem e, aplicando seu tênis técnico e ofensivo, se reabilitou de imediato, com 6 a 3. O italiano quebrou na segunda parcial e abriu logo 3 a 0 no segundo set. Fechou não tendo o serviço ameaçada nenhuma vez na parcial.

O triunfo veio em terceiro set impecável em Pequim. Foram três quebras e um imponente 6 a 1, fechado no segundo match point para espantar a zebra. O número 1 do mundo só volta à quadra no domingo. O adversário sai do embate entre o veterano suíço Stanislas Wawrinka e o russo Roman Safiullin, que entrou na vaga do talentoso alemão Jan Lennard Struff.

ZEBRAS EM TÓQUIO

A estreia dos principais favoritos em Tóquio, também a nível ATP 500 e de volta ao calendário após cinco anos, não foi como o esperado nesta quinta-feira. Cabeça de chave 1, Taylor Fritz, número 7 do ranking, parou logo no primeiro jogo, caindo diante da promessa francesa Arthur Fils, 24] do mundo, em três sets. O norte-americano se despediu com 6/4, 3/6 e 6/3.

O dia no Japão ainda marcou as quedas de Casper Ruud, terceiro favorito, e Stefanos Tsitsipas, o quarto cabeça de chave. O norueguês perdeu em sets corridos para o australiano Jordan Thompson, parciais de 7/6 (7/5) e 6/1. Já o grego levou a virada do norte-americano Alex Michelsen, eliminado com 4/6, 6/1 e 6/2.

Em duelo de americanos, Frances Tiafoe, sétimo favorito, também caiu. Ele levou 7/5 e 6/3 de Brandon Nakashima. A salvação do dia entre os favoritos foi o dinamarquês Holger Hune. O sexto favorito superou o chileno Alejandro Tabilo com 6/2, 5/7 e 6/4.