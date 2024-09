RB anuncia Liam Lawson para o lugar de Daniel Ricciardo para o restante da temporada da F-1

O neozelandês Liam Lawson substituirá o australiano no Daniel Ricciardo na RB e formará dupla com o japonês Yuki Tsunoda pelo restante da temporada 2024 da Fórmula 1. Nesta quinta-feira, a Red Bull e a RB confirmaram que Ricciardo deixará a equipe e expressaram sua gratidão por seus esforços em duas passagens.

A RB então anunciou que Lawson deixará sua função de reserva, que ele ocupa desde 2022, começando com o próximo Grande Prêmio dos Estados Unidos em Austin, dia 20 de outubro.

Lawson fez sua estreia no Grande Prêmio da Holanda, em Zandvoort, no ano passado, como um substituto para o lesionado Ricciardo. O jovem de 22 anos entregou um conjunto impressionante de resultados em um período de cinco corridas, incluindo seus primeiros pontos com o nono lugar no GP de Cingapura.

Após discussões no nível de liderança sênior da Red Bull, a empresa de bebidas energéticas decidiu deixar Ricciardo ir e recrutar Lawson para as seis corridas finais da temporada.

Isso permitirá que os dirigentes avaliem o piloto juntamente com o companheiro de equipe Yuki Tsunoda, que está tendo sua melhor temporada na F-1 (12ºcolocado, com 22 pontos) e já tem um contrato para a próxima temporada.

"Todos gostaríamos de agradecer a Daniel por seu trabalho duro nas últimas duas temporadas conosco", disse o chefe da RV, Laurent Mekies, se referindo ao piloto 14º colocado na classificação, com 12 pontos. "Ele trouxe muita experiência e talento para a equipe com uma atitude fantástica, o que ajudou todos a desenvolver e promover um espírito de equipe unido. Daniel tem sido um verdadeiro cavalheiro dentro e fora da pista e nunca sem aquele sorriso. Ele fará falta, mas sempre terá um lugar especial na família Red Bull."

O dirigente continuou. "Gostaria também de aproveitar esta oportunidade para dar as boas-vindas a Liam. Ele já conhece bem a equipe. Ele correu para nós na temporada passada e lidou bem com circunstâncias difíceis, então será uma transição natural. É ótimo ver jovens talentos da família Red Bull darem o próximo passo. Estamos ansiosos para nos concentrarmos no resto da temporada juntos."

Ricciardo, de 35 anos, competiu na F-1 desde 2011. Foram 257 Gps disputados, com sete vitórias, 32 pódios, 3 poles e 17 voltas mais rápidas.