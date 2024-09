Lucas admite dor intensa pela eliminação, mas aponta São Paulo de cabeça erguida: 'Lutamos'

Lucas não escondeu o abatimento pelo pênalti perdido no tempo normal e pela eliminação do São Paulo nas quartas de final na Copa Libertadores, diante do Botafogo, nesta quarta-feira, no MorumBIS. O jogador destacou o apoio de mais de 60 mil torcedores.

"Difícil falar. Eliminação dolorida. Não faltou entrega e dedicação. Ser eliminado assim dói muito. Torcida fez uma festa maravilhosa o jogo inteiro e triste não conseguir presenteá-los com a classificação. É duro, mas é futebol. Futebol é assim", disse o jogador, que converteu um dos três pênaltis da equipe na disputa após os 90 minutos.

O atleta fez uma análise de como foi a partida e destacou o poder do adversário carioca. "A equipe deles é muito forte. Sabíamos da qualidade, jogam um futebol muito intenso. Tomamos um gol em uma infelicidade e eu errei o pênalti. Voltamos melhor no segundo tempo, conseguimos empatar. Precisamos sair de cabeça erguida porque a gente batalhou, a gente lutou."

O São Paulo volta a campo no domingo, em Brasília, no Estádio Mané Garrincha, para enfrentar o Corinthians. O MorumBIS vai ser utilizado para shows do cantor americano Bruno Mars.