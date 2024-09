Lázaro vê Palmeiras forte para frear empolgado Atlético-MG e pede apoio da torcida em Campinas

Com Estêvão ainda em recuperação de problema muscular, Lázaro deve ser utilizado por Abel Ferreira neste sábado, em escalação mais ousada do Palmeiras na busca da sexta vitória consecutiva no Brasileirão e para frear o bom momento do Atlético-MG, empolgado com a vaga à semifinal da Libertadores. O atacante vê o time paulista forte na disputa, mas cobra apoio da torcida em jogo agendado para o Brinco de Ouro, em Campinas.

"Estamos em uma sequência de jogos muito boa, com grandes vitórias e fazendo bons jogos também", afirmou Lázaro. "Isso é o mais importante: a gente está conseguindo as vitórias com bom desempenho. É fruto do que fazemos no dia a dia. Temos uma semana um pouco mais longa para trabalhar e estamos aproveitando bem para quando chegar ao jogo executar aquilo que fazemos no treino", explicou, confiante.

"Que a gente possa continuar com essa mesma pegada porque sabemos muito bem que os próximos jogos vão ser bastante importantes para decidir o título. Da forma que a gente está, se Deus quiser, as coisas vão dar tudo certo no final", continuou, revelando que estão acompanhando tudo do Atlético-MG, como a vitória por 2 a 0 sobre o Fluminense nesta quarta-feira.

"Eles virão confiantes porque estão felizes pelo momento que estão vivendo, acabaram de se classificar (na Libertadores). Mas a gente também vem em uma sequência muito boa", frisou. "Eles estão nesse momento de felicidade na Libertadores e a gente vem bem no Brasileiro. Garanto que vai ser um bom jogo", afirmou. "A nossa equipe está muito bem, mostrando o nosso bom futebol nos últimos jogos e o que temos de qualidade para fazer dentro de campo, então eu garanto que vai ser um grande jogo."

Por causa de evento, o Allianz Parque não poderá ser utilizado. Sem seu alçapão, o Palmeiras jogará em Campinas e Lázaro pede que o apoio seja idêntico. "O apoio da torcida é importante, ainda mais nessa reta final que a gente vai ter pela frente. Todos os jogos agora são encarados como finais, e o apoio da torcida em Campinas vai ser fundamental para que a gente possa conquistar mais três pontos", disse.

No treino desta quinta-feira, o técnico Abel Ferreira - terá de cumprir suspensão no Brinco de Ouro - realizou trabalhos posicionais de ataque e de defesa, além de jogos em campo reduzido com objetivos determinados pela comissão.

O time busca a sexta vitória seguida no Brasileirão, o que não ocorre desde agosto de 2022, e pode alcançar oito jogos de invencibilidade, como fez entre abril e junho de 2023.