Cruzeiro sofre, mas segura Libertad e avança na Sul-Americana; Athletico-PR cai

O Cruzeiro se classificou para a semifinal da Copa Sul-Americana, ao segurar o empate por 1 a 1 com o Libertad, do Paraguai, nesta quinta-feira, no Mineirão. O time mineiro avançou graças ao triunfo no jogo de ida, por 2 a 0. A partida marcou também a estreia do técnico Fernando Diniz.

O adversário do Cruzeiro na próxima fase será o Lanús, da Argentina, que despachou o Independiente Medellín, da Colômbia, nos pênaltis. Do outro lado da chave, o duelo será entre Corinthians e Racing, também da Argentina.

O jogo começou equilibrado, com o Libertad tendo até mais organização que o Cruzeiro. O novo time de Diniz, entretanto, praticamente enterrou as chances do time paraguaio. Aos 11 minutos. Marlon levantou a bola na área. Kaio Jorge apareceu livre e marcou de cabeça.

Após o gol, o Cruzeiro continuou com mais posse de bola e mais organização, apesar de alguns erros na saída de bola. O Libertad não aproveitava e não conseguia levar perigo.

No fim da etapa, a equipe celeste aumentou o volume e levou perigo em chute cruzado de Lautaro Díaz. Depois, Villalba quase ampliou em cabeceio, após escanteio de Matheus Pereira. Com isso, o time celeste levou a vantagem mínima para o intervalo.

O Libertad precisou ir para o abafa no segundo tempo e forçou tanto, que Lucas Romero foi expulso, aos 13, e deixou o Cruzeiro com um jogador a menos. Em inferioridade numérica, a equipe mineira precisou recuar e chamou o adversário para o seu campo de defesa.

Após tanto insistir, o Libertad chegou ao gol. Ramírez cruzou, e o experiente Roque Santa Cruz mergulhou para mandar, de peixinho, para o fundo das redes. O segundo quase saiu aos 32. Héctor Villalba recebeu de Ramírez e finalizou com muito perigo. Cássio salvou.

Os momentos finais foram de ataque contra defesa, mas a vantagem no jogo de ida, deixou o Cruzeiro confortável na partida. O time mineiro conseguiu segurar o rival e levou a carimbou a classificação para a próxima fase.

ATHLETICO ELIMINADO

O Athletico-PR deu adeus ao sonho do tricampeonato da Sul-Americana e da chance de título no ano de seu centenário. Após vencer em casa na ida por 1 a 0, o time paranaense não viu a cor da bola, viu sua vantagem ruir com 18 segundos e foi eliminado pelo Racing-ARG por 4 a 1 no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na Argentina, no jogo de volta das quartas de finais. A partida marcou a estreia do técnico e ídolo Lucho González no comando da equipe.

Com 18 segundos, Almendra abriu o placar para os argentinos, Adrián Martínez, Roger Martínez e Martirena deram números à goleada. Agora o Racing encara o Corinthians, nas semifinais, com o segundo e decisivo jogo ocorrendo na Argentina.

Já o Athletico vira todas as suas atenções para o Campeonato Brasileiro, onde está em situação delicada. Sem vencer há sete jogos, ocupa a 15ª colocação, com 31 pontos, três a mais que o Corinthians, que abre a zona de queda com 28. O time paranaense ainda tem dois jogos a menos a cumprir.