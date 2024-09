Cruzeiro e Athletico-PR defendem vantagem para avançar às semifinais da Copa Sul-Americana

Os brasileiros Cruzeiro e Athletico-PR têm jogos decisivos na Copa Sul-Americana. Nesta quinta-feira, às 21h30, eles fazem o segundo jogo das quartas de final contra Libertad, do Paraguai, e Racing, da Argentina, respectivamente.

O Cruzeiro é quem está em melhor situação. No jogo de ida, em Assunção, capital paraguaia, venceu por 2 a 0, com gols de Kaio Jorge e Lautaro Díaz. Além de jogar em casa, no Mineirão, em Belo Horizonte (MG), pode perder por até um gol de diferença para avançar. O Libertad precisa vencer a partir de três gols para se classificar no tempo normal. Se vencer por dois, a decisão vai para os pênaltis.

Apesar da boa situação, o Cruzeiro decidiu pela mudança no comando técnico, com a saída de Fernando Seabra para a chegada de Fernando Diniz, com contrato até o final de 2025. O técnico foi apresentado na terça-feira e já vai estrear.

Apesar de não ter situação tão confortável, o Athletico também construiu uma vantagem importante, ao vencer em casa por 1 a 0, com gol de João Cruz. Agora joga por um empate, mas terá a pressão da torcida adversária no estádio Presidente Perón, em Avellaneda, na região metropolitana de Buenos Aires. O Racing precisa devolver a diferença para disputar os pênaltis ou vencer a partir de dois gols para definir o confronto após o tempo regulamentar. Quem avançar, pega o Corinthians nas semifinais.

Por coincidência, o Athletico também mudou o comando técnico. O argentino Lucho González assumiu no lugar do uruguaio Mantín Varini.

O Cruzeiro já garantiu US$ 2,54 milhões (R$ 14 milhões) por chegar até as quartas de final. Já o Athletico embolsou US$ 3,16 milhões (R$ 17,3 milhões) por ter uma vitória a mais na fase de grupos e passar pelos playoffs. Quem avançar às semifinais, ganha mais US$ 800 mil (R$ 4,38 milhões). O campeão fatura US$ 6 milhões (R$ 32,9 milhões) enquanto o vice fica com US$ 2 milhões (R$ 10,9 milhões).

Confira os jogos de volta das quartas de final:

QUINTA-FEIRA

21h30

Racing-ARG x Athletico-PR (Ida: 0 x 1)

Cruzeiro x Libertad-PAR (Ida: 2 x 0)