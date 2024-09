Chapecoense busca terceira vitória em casa para se distanciar de vez do Z-4 da Série B

Na tentativa de seguir se afastando da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro, a Chapecoense volta a campo nesta quinta-feira, às 19h, para enfrentar o Amazonas. A partida será realizada na Arena Condá, em Chapecó (SC), e abrirá a 29ª rodada da competição.

A Chapecoense chega bem motivada após vencer o clássico com o Avaí, em casa, por 1 a 0. Dentro de seus domínios, já são quatro jogos invicta, sendo dois empates e duas vitórias seguidas, pois antes também bateu o Ceará, por 2 a 1. Com a arrancada, chegou a 31 pontos, em 14º lugar, enquanto o Brusque, que abre a zona de rebaixamento, em 17º, tem 29.

O Amazonas, por outro lado, foi derrotado pelo Brusque, por 1 a 0, fora de casa, na última rodada. Mesmo assim, segue em situação bem confortável, em 11º lugar com 39 pontos. Como visitante, soma duas vitórias, seis empates e cinco derrotas.

A 29ª rodada terá sequência até segunda-feira os sete paulistas. Na sexta, o Ituano visita o Vila Nova, enquanto Santos e Botafogo-SP jogam no sábado contra Operário-PR e Vila Nova, respectivamente. O Mirassol enfrenta o Sport no domingo e outros três paulistas finalizam a rodada na segunda. A Ponte Preta faz duelo estadual com o Novorizontino e o Guarani pega o Avaí.

Confira os jogos da 29ª rodada:

QUINTA-FEIRA

19h

Chapecoense x Amazonas

SEXTA-FEIRA

19h

Ceará x Brusque

21h30

Coritiba x Goiás

Paysandu x Ituano

SÁBADO

17h

Vila Nova x Botafogo

18h

Santos x Operário

DOMINGO

16h

CRB x América-MG

18h30

Mirassol x Sport

SEGUNDA-FEIRA

21h

Novorizontino x Ponte Preta

21h30

Guarani x Avaí