Zagueiro campeão do mundo com a França se aposenta com apenas 31 anos de idade

Zagueiro campeão do mundo com a seleção francesa em 2018, Raphael Varane anunciou a aposentadoria dos gramados nesta quarta-feira. O jogador estava no Como, da Itália, mas optou por encerrar sua carreira aos 31 anos após sofrer nova lesão no joelho. Nas últimas temporadas, ele conviveu com problemas físicos, principalmente na reta final de sua passagem pelo Manchester United.

Agora ex-jogador, Varane permanecerá no Como, clube comandado por Cesc Fábregas e recém promovido à primeira divisão do Campeonato Italiano, em uma função ainda não revelada. Nesta temporada, a equipe se lançou ao mercado para se reforçar para a disputa da competição. Além de Varane, Sergi Roberto e Belotti se juntaram ao elenco do modesto clube da região da Lombardia.

"Eu me mantenho no mais alto padrão, quero sair forte, não apenas me agarrar ao jogo. É preciso uma grande dose de coragem para ouvir o seu coração e o seu instinto. Desejo e necessidades são duas coisas diferentes. Já caí e levantei mil vezes, e desta vez é o momento de parar e pendurar as chuteiras com meu último jogo tendo sido um troféu em Wembley", escreveu Varane em seu Instagram.

A partida destacada pelo zagueiro é a decisão da Copa da Inglaterra, onde o Manchester United venceu o City por 2 a 1. Tecnicamente, Varane chegou a atuar pouco mais de 20 minutos pelo Como. O jogo foi a estreia da equipe na Copa Itália, diante da Sampdoria. No confronto, ele foi substituído por uma lesão no joelho. A ideia era de que, caso não optasse pela aposentadoria, o zagueiro retornasse aos gramados em 2025.

"Em minha carreira, enfrentei muitos desafios, quase todos eles supostamente impossíveis. Emoções incríveis, momentos especiais e memórias que durarão a vida toda. Refletindo sobre estes momentos, é com imenso orgulho e sentimento de realização que anuncio a minha aposentadoria do jogo que todos amamos", afirmou. "Adorei lutar por mim, pelos meus clubes, pelo meu país, pelos meus companheiros e pelos torcedores de todas as equipes em que joguei. De Lens a Madrid, a Manchester, e jogando pela nossa seleção nacional."

Após anunciar sua decisão, Varane foi homenageado por equipes e companheiros que teve ao longo da carreira, como Karim Benzema, Sami Khedira, Sergio Ramos, Harry Maguire, entre outros. O Real Madrid, pelo qual conquistou quatro Ligas dos Campeões - e um total de 18 títulos em 360 jogos - publicou nota em admiração ao francês, por sua passagem pelo clube merengue.

Varane iniciou sua carreira no Lens, da França, antes de se transferir para o Real Madrid, em 2011, com apenas 18 anos. Na Espanha, permaneceu até 2021, quando foi para o Manchester United. O zagueiro conviveu com problemas musculares e físicos em sua passagem pela Inglaterra, tendo perdido 219 dias por lesões dos mais variados tipos. No Como, Varane chegou sem custos e assinou contrato por duas temporadas.

Em 2023, ele já havia se aposentado da seleção francesa. O defensor foi uma das referências da equipe de Didier Deschamps na conquista da Copa do Mundo de 2018, formando a dupla de zaga com Umtiti.