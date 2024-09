River Plate bate Colo-Colo e aguarda por Atlético-MG ou Fluminense na semifinal da Libertadores

O River Plate é o primeiro time a garantir vaga nas semifinais da Copa Libertadores. A equipe argentina derrotou o Colo-Colo, por 1 a 0, em Buenos Aires, nesta terça-feira, e se classificou porque houve empate, por 1 a 1, no Chile, na semana passada.

O time do técnico Marcelo Gallardo aguarda o vencedor do duelo entre Atlético-MG x Fluminense para saber qual o rival na disputa por um lugar na decisão da Libertadores.

O Fluminense venceu o jogo de ida, no Maracanã, por 1 a 0, e joga pelo empate, nesta quarta-feira, no Mineirão, para continuar na disputa da competição continental. Os atleticanos precisam de um vitória simples para levar a disputa para as penalidades ou um triunfo por dois ou mais gols de diferença para se classificar direto.

Empurrado pela torcida, o River foi agressivo desde o início e apostou nas jogadas pelas laterais e nas bolas levantadas na área. Aos 16 minutos, Colidio foi esperto, ao aproveitar uma bola alçada na área por Simon, e fez o gol do jogo.

O River manteve a pressão sobre o Colo-Colo até a metade do segundo tempo, quando pareceu sentir um pouco a condição física. A equipe chilena se entusiasmou, foi ao ataque e chegou a incomodar o goleiro Armani, que fez pelo menos duas boas defesas. Mas não conseguiu impedir o triunfo argentino.