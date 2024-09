Palmeiras tem Mundial? Fifa atualiza página do torneio e mantém clube fora

Prestes a inaugurar um novo formato do Mundial de Clubes a partir de 2025, a Federação Internacional de Futebol (Fifa) divulgou nesta semana mais detalhes sobre a Copa Intercontinental da Fifa, que será disputada ainda neste ano.

Entre as informações apresentadas pela entidade, está uma atualização da lista de campeões mundiais do torneio, que não inclui o nome do Palmeiras entre os campeões.

No texto, o primeiro título reconhecido pela organização é o do Real Madrid, em 1960. Dali em diante, a Fifa passa a reconhecer os troféus como de campeões mundiais. Por isso, Corinthians, Internacional, São Paulo, Grêmio, Flamengo e Santos são os representantes do Brasil na lista.