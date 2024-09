Mourinho cita 'falta de respeito' para explicar ausência em coletiva: 'Espera de 70 minutos'

O técnico José Mourinho explicou nesta quarta-feira a razão que o levou a não comparecer à entrevista coletiva após o clássico em que o seu time, o Fenerbahce, amargou uma derrota de 3 a 1 para o Galarasaray. De acordo com a imprensa da Turquia, o comandante português se queixou do tempo que teve de esperar para conversar com os jornalistas.

"Nunca evitei uma conferência de imprensa nos meus 24 anos de carreira. Nunca tive medo dos jornalistas e de suas perguntas. O treinador visitante vai primeiro, é o normal, para ser liberado logo. Mas tudo tem limites. Esperei pela entrevista de Okan Buruk (técnico do Galatasaray) e ela não terminou. Eu tive de esperar por 70 minutos", afirmou o treinador.

Mourinho aproveitou a oportunidade para esclarecer que a sua ausência nada teve a ver com o resultado (derrota em casa para o maior rival)e disse que aguardou o fim da entrevista do treinador do Galatasaray até um certo limite.

"Desculpem, mas é falta de respeito. Se alguém se sentiu desrespeitado, fui eu. Não teve nada a ver com o resultado, apenas com algo que não é correto. Pode-se esperar 15 minutos, meia hora, mas 70 minutos?", afirmou o treinador.

A ausência custou a Mourinho uma multa de quatro mil euros (equivalente a R$ 24,6 mil). Além de amargar a derrota para o maior rival, o português teve ainda de aguentar as provocações nas redes sociais. Sobre os torcedores rivais, ele usou um tom mais ameno.

"Os torcedores são sempre torcedores. Precisamos respeitar as suas opiniões. Acho que os adeptos no mundo moderno são manipulados pelas redes sociais", afirmou

Na partida, o Galatasaray chegou a abrir uma frente de três gols no placar mesmo jogando na casa do adversário. No segundo tempo, Edin Dzeko, cobrando pênalti, descontou para o Fernerbahçe, diminuindo o vexame.