Lewandowski marca e garante 7ª vitória consecutiva do Barcelona no Campeonato Espanhol

O Barcelona manteve o aproveitamento de 100% no Campeonato Espanhol, nesta quarta-feira, ao derrotar o Getafe, por 1 a 0, no Estádio Lluis Companys, na capital da Catalunha. O gol da sétima vitória consecutiva do time do técnico Hansi Flick foi marcado pelo polonês Robert Lewandowski.

Com o resultado, o Barcelona chegou aos 21 pontos, contra 17 do rival Real Madrid. O Getafe, que ainda não venceu pelo Espanhol, permanece com apenas quatro pontos, na 19ª e penúltima colocação, à frente apenas do Las Palmas, com dois pontos.

Dono do melhor ataque da competição, o Barcelona deu a impressão de que a vitória seria fácil de ser conquistada. O gol não demorou a sair. Aos 19 minutos, Lamine Yamal carregou a bola pela meia direita e lançou Jules Koundé, que foi até a linha de fundo e cruzou. O goleiro Soria foi mal na bola e Lewandowski pegou a sobra para fazer 1 a 0.

Com um domínio de quase 80% da posse de bola, o Barcelona finalizou 15 vezes, mas só acertou a meta adversária em quatro oportunidades. Yamal chegou a acertar a trave.

Em outro jogo desta quarta-feira, Girona (12º lugar, com oito pontos) e Rayo Vallecano (décimo, com nove) empataram sem gols.