Cerca de 60 torcedores da Lazio detidos com armas antes do jogo da Liga Europa em Hamburgo

Um grupo com cerca de 60 torcedores da Lazio foi parado por autoridades alemãs em Hamburgo, na noite de terça-feira, após tentar evitar uma escolta antes de um jogo da equipe italiana contra o Dínamo Kiev, em partida válida pela Liga Europa, e que acontece nesta quarta. Na revista foram encontradas facas, cassetetes e outras armas, informou a polícia local.

Por meio de um comunicado, a Lazio se manifestou sobre o episódio, e disse que os torcedores detidos foram proibidos de comparecer ao duelo desta quarta, mas que não houve prisões.

O Dínamo de Kiev vem mandando seus compromissos no estádio do Hamburgo, na Alemanha, por causa da guerra na Ucrânia. Já os torcedores da Lazio têm um longo histórico de criar problemas e o clube italiano foi alvo de inúmeras sanções tanto na Série A do Campeonato Italiano quanto na Europa.

Antes de um jogo da Liga dos Campeões, contra o Bayern de Munique, em março, um italiano entre cerca de 100 torcedores que cantaram músicas fascistas na cervejaria onde Adolf Hitler fundou o partido nazista, foi preso e multado por fazer uma saudação ao ex-líder alemão.

Um ano antes, um outro fã também foi punido por exaltar o nazismo. Ele foi banido para sempre de assistir aos jogos da Lazio por usar uma camisa com uma referência a Hitler. As autoridades analisaram as imagens da câmera de segurança de dentro do Estádio Olímpico depois que fotos do indivíduo vestindo uma camisa da Lazio com o nome "Hitlerson" e o número 88 (que é um código numérico para "Heil Hitler") circularam nas redes sociais.

Na temporada 2022/2023 mais um caso de discriminação nos estádios prejudicou a equipe romana. A Lazio foi condenada a jogar uma partida da Série A na Itália com parte do seu estádio fechada para espectadores depois que torcedores dirigiram cânticos racistas aos jogadores adversários.