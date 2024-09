Atlético-MG vai para o 'tudo ou nada' contra o Fluminense nas quartas da Libertadores

Gigantes brasileiros, Atlético-MG e Fluminense fazem um duelo decisivo na Copa Libertadores da América. Nesta quarta-feira, às 19h, as equipes se enfrentam na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), no segundo jogo das quartas de final.

No primeiro confronto, no Maracanã, os cariocas fizeram valer o mando de campo e venceram por 1 a 0, com gol de Lima, já aos 42 minutos do segundo tempo. O Fluminense, portanto, joga por um empate, enquanto o Atlético precisa vencer por dois gols para avançar no tempo normal. Vitória mineira por apenas uma gol leva a decisão aos pênaltis.

Campeão em 2013, seu único título, o Atlético-MG tenta voltar às semifinais após três anos. Conquistou o objetivo em 2021, quando foi eliminado pelo Palmeiras. Já o Fluminense é o atual campeão, conquistando a taça pela primeira vez em 2023. Agora sonha com o bi.

Totalmente focado em reverter o placar, o Atlético-MG poupou diversos titulares no Brasileirão, alguns entrando apenas no segundo tempo. Mesmo assim, venceu o Red Bull Bragantino com propriedade ao fazer 3 a 0, em Minas. O resultado deixou o time com 36 pontos, em nono lugar.

O técnico Gabriel Milito não terá o lateral-direito Saravia e o volante Otávio, que seguem no departamento médico. A saída na lateral é usar o experiente Mariano ou improvisar o zagueiro Bruno Fuchs. Ou atuar com três zagueiros, com Gustavo Scarpa e Guilherme Arana atuando como alas.

No meio-campo, Milito deve seguir com Alan Franco e Fausto Vera encarregados da marcação. No setor criativo, Igor Gomes foi bem contra o Red Bull Bragantino e é uma alternativa para Bernard, que ainda não rendeu o que se espera. O atacante Alisson, em transição, pode ser novidade entre os relacionados.

Milito depositou sua confiança no elenco e garantiu que o Atlético está preparado. "Estamos perdendo a série. Temos um jogo em casa, com nossa torcida. Faremos o impossível e o possível para reverter. Tenho confiança nessa equipe. Em jogo grandes, essa equipe aparece, dá a cara. Temos que ter calma e ter tranquilidade, ter inteligência. Sabemos das virtudes deles, mas estamos preparados."

Em situação perigosa no Brasileirão e com um clássico no fim de semana, o técnico Mano Menezes não pôde se dar ao luxo de poupar. Mesmo assim, sofreu um gol no finalzinho e foi derrotado pelo Botafogo por 1 a 0. Com 27 pontos, segue dentro da zona de rebaixamento, em 18º lugar.

A boa notícia é que o zagueiro Thiago Silva, que não jogou no fim de semana por conta de um problema no tornozelo e era dúvida, viajou com a delegação. Entretanto, será reavaliado e, se não tiver condições, Antônio Carlos é opção.

O meia Nonato, por outro lado, sofreu uma fratura no nariz no sábado e é desfalque. Mas ele não foi titular no jogo de ida contra o Atlético. Com a exceção da dúvida na defesa, portanto, a escalação será a mesma que atuou no Maracanã.

Após a derrota para o Botafogo, Mano viu uma lição para corrigir. "A gente não pode vacilar em jogo grande e contra adversário de alto nível do outro lado, que está sempre preparado para aproveitar pequenos vacilos. Esses detalhes vão aparecer de novo contra o Atlético. A gente vai ter que trazer esses detalhes a nosso favor. Será um jogo muito difícil com enfrentamentos individuais o tempo inteiro."

FICHA TÉCNICA

ATLÉTICO-MG X FLUMINENSE

ATLÉTICO - Everson; Bruno Fuchs (Mariano), Battaglia, Junior Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Fausto Vera, Gustavo Scarpa e Bernard (Igor Gomes); Paulinho e Hulk. Técnico: Gabriel Milito.

FLUMINENSE - Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva (Antônio Carlos), Thiago Santos e Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Paulo Henrique Ganso; Arias, Kauã Elias e Serna. Técnico: Mano Menezes.

ÁRBITRO - Wilmar Roldán (COL).

HORÁRIO - 19h.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).