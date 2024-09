Santos volta aos treinos e Carille deve ter força máxima diante do Operário-PR na Série B

O empate frustrante diante do Novorizontino na Vila Belmiro, que impediu o Santos de voltar a liderar a Série B do Campeonato Brasileiro de forma isolada, faz parte do passado. Nesta terça-feira, o técnico Fábio Carille comandou um treinamento na parte da manhã e espera ter força máxima para o compromisso contra o Operário-PR, no sábado.

Na programação elaborada pela comissão técnica, os atletas que iniciaram o confronto com o rival de Novo Horizonte realizaram um trabalho regenerativo na academia. O restante do grupo foi para o campo realizar uma atividade técnica.

Carille quer aproveitar os treinos desta quarta e quinta-feira para trabalhar as ações ofensivas a fim de tornar o time mais agressivo. Como o duelo diante do Operário vai ser na Vila, ele aposta em uma equipe veloz para surpreender os rivais.

Sem problemas de contusões, a dificuldade para o restante da temporada são os atletas pendurados. O zagueiro Gil, o lateral-esquerdo Escobar além dos três homens de meio-campo (João Schmidt, Diego Pituca e Giuliano) têm dois cartões amarelos. "Temos que ter sabedoria, pois os jogos serão sempre muito disputados", afirmou o treinador.

Vice-líder com 50 pontos, o Santos está a um do Novorizontino, primeiro colocado. A prioridade do treinador é voltar a vencer na Vila para seguir brigando diretamente pela liderança.