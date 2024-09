Ponte Preta quer manter afastamento da 'degola' e Guarani foca em deixar a lanterna da Série B

Três partidas encerram as disputas da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro nesta terça-feira. Os maiores destaques ficam para Ponte Preta e Guarani. O time alvinegro tenta voltar a vencer no Estádio Moisés Lucarelli para embalar o segundo resultado positivo seguido e tentar ficar longe da zona de rebaixamento. Já o arquirrival foca em manter a reação para quem sabe sair da lanterna.

As emoções começam às 19h, quando o Guarani visita o Operário, no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR). O time paulista vem tentando reagir para se salvar do rebaixamento, mas segue em altos e baixos. Na rodada passada, porém, venceu o Mirassol, por 1 a 0, em Campinas, e agora foca em embalar para sair da 20ª e última colocação. Em 26 jogos, somou apenas 24 pontos. O rival está na parte intermediária da tabela, em 12º com 36.

Mais tarde, às 21h30, a Ponte Preta recebe o América-MG, em Campinas. Os donos da casa somam 32 pontos e tentam abrir distância da zona de rebaixamento. Além disso, estão focados em acabar com a má fase em casa, após três derrotas seguidas para Operário, Chapecoense e Ituano. O representante mineiro, por sua vez, tem 41 pontos e precisa voltar a encostar na zona de acesso (G-4).

Também às 21h30, outro clube paulista estará em campo. O Botafogo-SP faz um duelo com o CRB também contra a ameaça de rebaixamento no estádio Santa Cruz/Arena NicNet, em Ribeirão Preto (SP). O time paulista é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, com 30 pontos, mas vem de duas derrotas seguidas - Santos (1 a 0) e Novorizontino (2 a 0).

Já o adversário, perdeu as últimas quatro, e está dentro da degola com 26. Não vence há 14 jogos e vai estrear o técnico Hélio dos Anjos, ex-Paysandu, no lugar de Bruno Pivetti.

Confira os jogos da 28ª rodada da Série B:

TERÇA-FEIRA

19h

Operário-PR x Guarani

21h30

Ponte Preta x América-MG

Botafogo-SP x CRB