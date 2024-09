Brusque vence Amazonas e ganha fôlego contra o rebaixamento na Série B

Sob o comando de Marcelo Cabo, o Brusque segue reagindo na Série B do Campeonato Brasileiro. Diante do Amazonas, o time catarinense foi superior boa parte dos 90 minutos e venceu por 1 a 0, nesta segunda-feira, no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC), pela 28ª rodada. O resultado deu fôlego ao Brusque, que pode deixar a zona de rebaixamento na próxima rodada.

Com 29 pontos, o Brusque abre a zona de queda, em 17º, ficando a um ponto atrás do Paysandu. Foi a segunda vitória do técnico Marcelo Cabo frente à equipe, a segunda dentro de casa. Já o Amazonas viu sua sequência de sete jogos sem perder ser quebrada e aparece no meio da tabela, em 10º lugar, com 39 pontos, longe da briga contra o rebaixamento.

Pressionado, o Brusque foi quem tomou a iniciativa da partida. Apostando em bolas longas e no jogo aéreo, os donos da casa incomodavam o goleiro Marcão e chegou a acertar o travessão, em finalização cruzada de Guilherme Queiroz.

Com mais posse de bola, o time catarinense seguiu superior, porém faltava capricho para o time catarinense tirar o zero do marcador. O Amazonas era mais reativo, buscando explorar o contra-ataque, mas não conseguiu conectar nenhuma vez o ataque para surpreender na primeira etapa.

A segunda etapa manteve o mesmo panorama. O Brusque continuou com domínio da partida. Após tentativas pelos lados, a superioridade só surtiu efeito aos 19 minutos, quando Matheus Pivô cruzou rasteiro e Guilherme Queiroz completou para as redes e abriu o placar para os donos da casa. O Amazonas ensaiou uma reação após o gol sofrido e por pouco não empatou em cabeceio de Erick Varão.

Aos poucos, o Brusque foi diminuindo o ritmo da partida, controlando a posse de bola. O time chegou próximo de matar a partida com Ocampo, que desperdiçou grande chance já na reta final. O que não fez falta, já que o time catarinense prendeu a bola no ataque e administrou o resultado até o fim. Nos acréscimos, Alvariño deixou o Amazonas com uma menos, ao ser expulso por matar o contra ataque.

O Brusque volta a campo na sexta-feira, às 19h00, diante do Ceará, na Arena Castelão. Já o Amazonas atua diante da Chapecoense, em jogo isolado na quinta-feira, às 19h00, abrindo a 29ª rodada.

FICHA TÉCNICA

BRUSQUE 1 X 0 AMAZONAS

BRUSQUE - Matheus Nogueira; Mateus Pivô, Ianson, Wallace e Jhan Torres; Rodolfo Potiguar, Paulinho (Madison) e Agustín González (Ocampo); Diego Mathias (Diego Tavares), Dentinho (Paulinho Moccelin) e Guilherme Queiroz (Osman). Técnico: Marcelo Cabo.

AMAZONAS - Marcão; Ezequiel, Miranda, Alvariño e Fabiano (Sidcley); Barros (Rafael Tavares), Erick Varão e Diego Torres (Igor Bolt); Enio (Bruno Lopes) , Luan Silva (Sassá) e Matheus Serafim. Técnico: Rafael Lacerda.

GOL - Guilherme Queiroz, aos 19 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Osman (Brusque); Diego Torres, Ezequiel. Barros e Rafael Lacerda (Amazonas).

CARTÃO VERMELHO - Alvariño (Amazonas).

ÁRBITRO - Dyorgines José Padovani de Andrade (ES).

RENDA E PÚBLICO - Não divulgados.

LOCAL - Estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí (SC).