Uefa reconhece erro em pênalti não marcado para Alemanha contra Espanha na Euro-2024

Mais de 70 dias depois da Espanha eliminar a Alemanha nas quartas de final da Eurocopa-2024, a União das Associações Europeias de Futebol (Uefa) reconheceu, segundo o jornal "As", que a arbitragem errou ao não marcar pênalti a favor dos alemães após Cucurella bater com a mão na bola, travando a finalização do Musiala, dentro da área. O árbitro Anthony Taylor tratou o lance como "normal".

A Uefa admitiu o erro durante o Comitê de Arbitragem. Se marcado, o pênalti poderia ter mudado o destino da partida. O lance ocorreu no segundo tempo da prorrogação, quando o placar apontava 1 a 1. Logo depois, Merino fez o gol que colocou a seleção espanhola na semifinal da competição.

"Segundo as últimas diretrizes da Uefa, o contato mão-bola que impeça um arremate de chegar ao gol deve ser punido com maior rigor e, na maioria dos casos, um pênalti deve ser atribuído, a não ser que o braço do jogador esteja muito perto do corpo. Neste caso, o defesa da Espanha para o arremate com o braço, que não está muito próximo do corpo e aumenta o seu tamanho. Então, devia ter sido marcado pênalti", disse a entidade em comunicado, segundo o jornal "A Bola".