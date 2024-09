Ponte Preta pode ter mesma formação pela primeira vez nas mãos de Nelsinho Baptista na Série B

'Em time que está ganhando não se mexe.' É acreditando nisso, que enfim após 20 jogos à frente da Ponte Preta, desde sua chegada, o técnico Nelsinho Baptista vive a expectativa de manter a escalação titular em duas rodadas seguidas, pela primeira vez nesta Série B do Campeonato Brasileiro.

Depois de vencer o CRB, fora de casa, por 1 a 0, o time campineiro volta a campo nesta terça-feira para receber o América-MG, no Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas. A vitória em Maceió (AL) foi a primeira fora de casa nesta Série B. O objetivo agora é recuperar pontos em casa, onde o time perdeu três vezes seguidas para Operário ( 1 a 0), Chapecoense (2 a 0) e Ituano (4 a 1). Curiosamente, antes o time tinha engatado uma série de seis vitórias seguidas.

Para manter o time titular, apesar de não ter novos desfalques por suspensão, Nelsinho Baptista depende do aval do departamento médico. Isso porque, o lateral-esquerdo Heitor Roca, o lateral-direito Luiz Felipe e o volante Emerson Santos sentiram problemas físicos na partida contra o CRB e estão sendo avaliados.

A tendência é que nenhum deles seja baixa. Mas, o comandante já pensa em alternativas. Caso Luiz Felipe seja vetado, João Gabriel e Igor Inocêncio são opções. Inocêncio aparece como alternativa também para a lateral-esquerda, caso Roca não atue. Gabriel Risso também está no páreo.

Por fim, no meio-campo, as opções são maiores, mas Hudson, que deu assistência para o gol da vitória contra o CRB, sai como favorito para assumir a vaga de Emerson Santos, caso ele não atue. No mais, o volante Castro volta após se recuperar de dores na panturrilha e o atacante Jeh segue como baixa em tratamento de uma lesão de grau 2 na coxa direita.

A Ponte Preta aparece na 13ª colocação da Série B com 32 pontos, a quatro da zona de rebaixamento, aberto pelo Ituano, com 28.