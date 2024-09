Lucas Moura diz entender críticas e pede foco para o 'jogo mais importante do ano'

Principal esperança do São Paulo na busca por títulos na atual temporada, Lucas Moura já deixou a derrota para o Internacional no passado e se mostrou focado no duelo com o Botafogo, marcado para esta quarta-feira, às 21h30, no estádio do MorumBis, pelo jogo de volta da Copa Libertadores, considerado prioridade pelos torcedores, que vaiaram o clube após o revés, por 3 a 1, no último domingo, para o clube gaúcho.

"Sabemos da importância do jogo de quarta-feira para o torcedor. Vamos nos preparar para chegar bem, fazer um bom jogo e classificar. É uma grande decisão. Estamos nos preparando fisicamente e psicologicamente para esse jogo. É o mais importante do ano. Vamos nos preparar bem para fazer uma grande partida", afirmou.

O meia-atacante afirmou ainda que o São Paulo já provou durante a temporada que pode passar por mais esse desafio. Ele citou jogos contra Palmeiras (pelo Paulistão) e Flamengo (Brasileirão) para deixar claro a força do time em duelos decisivos.