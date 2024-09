Bia Haddad fica próxima de voltar ao top 10 do tênis após título; veja ranking

Beatriz Haddad Maia continua ganhando destaque no ranking da WTA. Neste domingo, após superar a russa Daria Kasatkina na final do Torneio de Seul, a tenista paulistana ganhou cinco posições, chegou ao 12º lugar, e está muito perto de voltar a frequentar o Top 10. Já no masculino, Jannik Sinner continua como número 1. O italiano lidera a lista da ATP seguido por Alexander Zverev, Carlos Alcaraz, Novak Djokovic e Daniil Medvedev fechando as cinco primeiras posições.

Após passar por altos e baixos na temporada 2024, Bia conseguiu, enfim, o seu primeiro título no ano. O triunfo de virada sobre a rival russa no WTA 500 de Seul confirma a boa fase da brasileira de 28 anos. Ela venceu 12 de suas últimas 14 partidas. Além do vice-campeonato em Cleveland, Bia chegou às quartas de final do US Open e agora é campeã do torneio sul-coreano.

Bia agora ocupa o 12º lugar com 2.981 pontos e está a 180 de voltar ao seleto grupo das dez melhores tenistas do mundo. Esta é a sua melhor performance desde janeiro deste ano, quando esteve na 11ª colocação.