Vila Nova tenta se manter no G-4 em dia com clássico catarinense na Série B

O Vila Nova entrou no G-4 - zona de acesso - da Série B do Campeonato Brasileiro e agora não quer mais sair. Focado em se manter na frente, o time goiano encara o Ceará, fora de casa, no estádio Castelão, às 18h30, em um dos dois jogos que movimentam a 28ª rodada neste domingo. No outro duelo, Chapecoense e Avaí fazem um clássico catarinense com objetivos completamente diferentes.

Depois da vitória em cima da própria Chapecoense, no meio de semana, por 3 a 2, o Vila Nova subiu para a terceira colocação com 45 pontos, ultrapassando Sport e Mirassol, ambos com 43. Mas, agora para se manter no G-4, precisa de um bom resultado fora de casa. O Ceará, apesar de ter sofrido duas derrotas seguidas, para Chapecoense (2 a 1) e Coritiba (3 a 1) segue no páreo, na oitava colocação no início da rodada com 39. Mas, também necessita da reabilitação para seguir na briga.

Mais cedo, Chapecoense e Avaí se encontram na Arena Condá, em Chapecó (SC), às 16h. Apesar da rivalidade pelo duelo catarinense, as duas equipes chegam em momentos completamente diferentes. Vindo de derrota para o Vila Nova, está dentro da zona de rebaixamento com 28 pontos.

Já o rival, que venceu o Ituano na rodada passada, por 2 a 0, tenta encostar ainda mais no G-4. Começou a rodada como sétimo colocado com 40 pontos. O Sport, primeiro time dentro da zona de acesso, tem 43.

A rodada seguirá com mais jogos na segunda e terça-feira. O grande destaque ficará para o duelo dos líderes entre Santos e Novorizontino, que acontece na segunda-feira, às 21h, no estádio da Vila Belmiro. Quem vencer ficará isolado na primeira colocação. A Ponte Preta encara o América-MG e o Guarani visita o Operário-PR.

Confira os jogos da 28ª rodada da Série B:

DOMINGO

16h

Chapecoense x Avaí

18h30

Ceará x Vila Nova

SEGUNDA-FEIRA

18h30

Paysandu x Sport

21h

Santos x Novorizontino

21h30

Brusque x Amazonas

TERÇA-FEIRA

19h

Operário-PR x Guarani

21h30

Ponte Preta x América-MG

Botafogo-SP x CRB