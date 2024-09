RB Leipzig e Borussia Dortmund tropeçam e Bayer Leverkusen assume a vice-liderança do Alemão

Em rodada animada do Campeonato Alemão, os principais clubes à caça do líder Bayern de Munique tiveram resultados distintos neste domingo. O Borussia Dortmund desperdiçou a chance de assumir a vice-liderança isolada e perdeu a invencibilidade na competição ao ser derrotado por 5 a 1 pelo Stuttgart, atual vice-campeão nacional, que pretende dar trabalho aos favoritos ao título.

A equipe do técnico Sebastian Hoeness alcançou sua terceira partida de invencibilidade no Alemão e chegou aos sete pontos, na sétima posição, uma acima do adversário. Undav, destaque do jogo, abriu o placar logo aos 4 minutos, finalizando no canto direito após receber o lançamento de Mittelstadt. Aos 21, Demirovic aproveitou o cruzamento de Mittelstadt para ampliar de cabeça.

Dominante, o Stuttgart manteve a equipe de Dortmund acuada no campo de defesa na etapa final. Aos 16 minutos, Karazor ajeitou a bola, de cabeça, e Millot bateu forte para marcar o terceiro gol dos anfitriões. No contragolpe, o Borussia Dortmund conseguiu diminuir. Aos 29, Guirassy disparou em velocidade e chutou por baixo do goleiro Nubel.

O Stuttgart, porém, impediu a reação dos visitantes. Aos 35 minutos, El Bilal Touré foi acionado por Millot na área e bateu no canto direito para anotar 4 a 1. No final da partida, Undav recebeu o passe de Millot em velocidade, tirou da marcação e soltou o pé no canto direito para fechar o placar.

O RB Leipzig, por sua vez, visitou o St. Pauli, em Hamburgo, e não saiu do 0 a 0. Favoritos diante de uma equipe que vinha de três derrotas, os visitantes também poderiam ter chegado aos dez pontos, no segundo posto, mas o tropeço levou o time a oito, na sexta posição. O St. Pauli, que pontuou pela primeira vez, é penúltimo.

Na briga pelo bicampeonato alemão, o Bayer Leverkusen bateu o Wolfsburg por 4 a 3, em duelo movimentado e recheado de viradas, e alcançou a vice-liderança, com nove pontos, três a menos que o Bayern de Munique. As duas equipes se enfrentam no próximo sábado, às 13h30 (horário de Brasília), pela quinta rodada.

A vitória do time do técnico Xabi Alonso foi sacramentada nos acréscimos, aos 48 minutos da etapa final, em finalização do nigeriano Boniface, que havia saído do banco 25 minutos antes.

Os visitantes inauguraram o placar aos 5 minutos, em falha de Mukiele, que anotou contra. O Bayer reagiu e virou o placar com Wirtz, aos 17, e Tah, aos 32. Ainda no primeiro tempo, o Wolfsburg surpreendeu e fez 3 a 2, com gols de Bornauw, de cabeça, aos 37, e Svanberg, aos 46.

Logo aos 4 minutos do segundo tempo, o Bayer empatou com Hincapié, de cabeça, e fez sua torcida sofrer até o gol nos acréscimos.