Cruzeiro enfrenta vice-lanterna Cuiabá para voltar ao G-6 do Brasileirão

Empolgado pela vitória sobre o Libertad por 2 a 0 na Copa Sul-Americana e mirando uma vaga no G-6 no Campeonato Brasileiro, o Cruzeiro enfrenta o vice-lanterna Cuiabá neste domingo, às 18h30, na Arena Pantanal, na capital mato-grossense, pela 27ª rodada.

Com 42 pontos, o Cruzeiro deixou o G-6 na rodada passada ao perder para o São Paulo por 1 a 0. Apesar de dividir as atenções com a Sul-Americana, o time celeste quer se garantir na próxima edição da Libertadores via Brasileirão. Já o Cuiabá vem de derrota para o Internacional por 3 a 0 e está cada vez mais perto da zona de rebaixamento. Com 22 pontos, iniciou a rodada em 19º lugar.

Os times se enfrentaram apenas cinco vezes, com duas vitórias do Cuiabá, dois empates e um triunfo do Cruzeiro, que aconteceu no último embate entre eles, na atual edição do Brasileirão.

Além do bom retrospecto, o Cuiabá aposta no fator casa para vencer, apesar de ter apenas 25,6% de aproveitamento como mandante. Foram 13 jogos, com duas vitórias, quatro empates e sete derrotas.

Do lado do Cruzeiro, o técnico Fernando Seabra pode poupar alguns jogadores, visando o duelo de volta contra o Libertad e por causa da desgastante viagem até o Paraguai. O desfalque certo é o meia Matheus Henrique, suspenso pelo acúmulo de cartões.

O substituto deve sair da disputa entre Mateus Vital e Lucas Silva. O primeiro sai na frente por uma posição entre os titulares. A expectativa é que o treinador aposte no que tem de melhor até pela boa vantagem construída na Sul-Americana, afinal pode perder na volta até por um gol de diferença.

"Precisamos deixar o jogo com o Libertad um pouco de lado para focar no Cuiabá. Vai ser um jogo perigoso, no qual o adversário precisa vencer a qualquer custo. Vamos trabalhar e nos concentrar ao máximo para trazer um resultado positivo", disse Seabra.

No Cuiabá, o técnico Bernardo Franco vem quebrando a cabeça para definir o substituto de Isidro Pitta. O atacante vem sendo a principal referência do clube, que não tem conseguido encontrar alguém que exerça função parecida. Diante do Cruzeiro, Derik Lacerda deve ser o escolhido.

Os problemas não param por aí. O zagueiro Marllon teve uma fibrose na coxa e pode não ter condições de atuar. Caso o desfalque seja confirmado, a dupla defensiva será formada por Bruno Alves e Alan Empereur. O lateral Matheus Alexandre também deixou o campo contra o Inter lesionado. Railan é o substituto.

"Sabemos que uma vitória nos coloca bem na briga, estamos vivos. Sabemos que não podemos repetir a atuação que tivemos contra o Inter, não temos essa margem de erro. Vamos em busca da vitória", disse Bernardo Franco.

FICHA TÉCNICA:

CUIABÁ X CRUZEIRO

CUIABÁ - Walter; Railan, Marllon, Alan Empereur e Ramon; Lucas Mineiro, Fernando Sobral e Lucas Fernandes; Jonathan Cafu, Derik Lacerda e Clayson. Técnico: Bernardo Franco.

CRUZEIRO - Cássio; William, Zé Ivaldo, João Marcelo e Marlon; Walace, Lucas Romero, Mateus Vital e Matheus Pereira; Gabriel Veron (Lautaro Díaz) e Kaio Jorge. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO - Flávio Rodrigues de Souza (SP).

HORÁRIO - 18h30.

LOCAL - Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).