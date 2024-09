Com reservas, Atlético-MG faz 3 a 0 no Red Bull Bragantino pelo Brasileirão

Mesmo jogando com um time alternativo por causa da Copa Libertadores, o Atlético-MG não decepcionou. Neste domingo, recebeu o Red Bull Bragantino na Arena MRV, em Belo Horizonte (MG), e venceu por 3 a 0, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro.

O Atlético, portanto, se reabilita na competição, já que vinha de derrota para o Bahia por 3 a 0. O time mineiro agora tem 36 pontos, assumindo a nona colocação. O Bragantino agora está há dois jogos sem vencer, pois empatou por 2 a 2 com o Grêmio no último jogo. Com 31 pontos, os paulistas figuram na metade inferior da tabela.

O Atlético iniciou o jogo tomando conta das ações ofensivas. Alan Franco foi o primeiro a arriscar de longe, mas errou. Depois, Palacios arrancou e ficou na cara do gol, demorando para finalizar. O Red Bull Bragantino respondeu em chute de Jhon Jhon, de longe, mas Everson defendeu tranquilo.

A equipe mineira teve grande chance para abrir o placar quando Deyverson sofreu um pênalti. O próprio atacante foi para a cobrança, mas bateu fraco e Cleiton conseguiu defender. Isso não afetou Deyverson, que levou perigo em cabeçada logo depois.

Também de cabeça, Pedro Henrique quase abriu o placar para os paulistas, mas Everson fez grande defesa. Aos 37, quem abriu o placar foi mesmo o Atlético, com Deyverson. Rubens cruzou da esquerda e o atacante apareceu na marca do pênalti para finalizar de chapa, de primeira, e se redimir. Aos 41, o Atlético ainda balançou a rede com Palacios, mas estava impedido.

O segundo tempo teve o mesmo panorama e o Atlético ampliou o placar aos seis minutos com Cadu. Igor Gomes fez cruzamento e Cadu se adiantou para testar firme e fazer 2 a 0.

O Bragantino tentou reagir e levou perigo em cabeçada de Eduardo Sasha. Depois, Lucas Evangelista recebeu passe na marca do pênaltis e chutou colocado, mas a bola explodiu no travessão.

Apesar disso, quem fez mais um foi o Atlético-MG, aos 32. Após desvio de Deyverson, Hulk, que tinha acabado de entrar, saiu na cara do goleiro e não desperdiçou. O terceiro gol freou qualquer reação do Bragantino. O time paulista teve um possível pênalti revisado pelo VAR, mas o árbitro não marcou falta, definindo o placar.

Pelo Brasileirão, o Atlético-MG agora enfrenta o Palmeiras no sábado, às 18h30, no Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Antes disso, joga na quarta-feira, às 19h, quando recebe o Fluminense pelo jogo da volta das quartas de final da Libertadores. No jogo de ida, os cariocas venceram por 1 a 0.

O Bragantino tem apenas o Brasileirão, mas também volta a campo na quarta-feira, às 19h, diante do Internacional no estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista (SP), em duelo atrasado da 16ª rodada.

FICHA TÉCNICA:

ATLÉTICO-MG 3 X 0 RED BULL BRAGANTINO

ATLÉTICO-MG - Everson; Mariano, Lyanco e Junior Alonso; Palacios (Bernard), Alan Franco (Paulo Vitor), Fausto Vera, Igor Gomes (Gustavo Scarpa) e Rubens; Cadu (Hulk) e Deyverson (Alan Kardec). Técnico: Gabriel Milito.

RED BULL BRAGANTINO - Cleiton; Andrés Hurtado (Arthur Sousa), Pedro Henrique, Lucas Cunha e Guilherme Lopes (Eduardo Santos); Raul (Matheus Fernandes), Lucas Evangelista e Jhon Jhon (Lincoln); Vinicinho (Henry Mosquera), Eduardo Sasha e Vitinho. Técnico: Pedro Caixinha.

GOLS - Deyverson, aos 37 minutos do primeiro tempo. Cadu, aos 6, e Hulk, aos 32 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Everson e Lyanco (Atlético-MG); Arthur Sousa e Matheus Fernandes (Red Bull Bragantino).

ÁRBITRO - Lucas Paulo Torezin (PR).

RENDA - R$ 1.061.920,97.

PÚBLICO - 24.618 torcedores.

LOCAL - Arena MRV, em Belo Horizonte (MG).