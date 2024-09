Chapecoense vence Avaí em clássico e deixa a zona de rebaixamento na Série B

A Chapecoense segue firme e forte em sua reação na luta contra a zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, venceu o Avaí por 1 a 0, em clássico catarinense disputado na Arena Condá, em Chapecó. Rafael Carvalheira, ainda no primeiro tempo, marcou o único gol do jogo.

Com o resultado, a Chapecoense subiu para a 14ª colocação com 31 pontos e abriu, provisoriamente, três da zona de rebaixamento. Nos últimos quatro jogos, o time de Gilmar Dal Pozzo venceu três. Já o Avaí perdeu a chance de encostar na briga pelo G-4 - zona de acesso - e caiu para o meio da tabela, com 39 pontos. O Vila Nova, primeiro time dentro da zona de acesso, tem 45.

O primeiro tempo do clássico começou bastante movimentado, com os dois times tentando criar boas chances para tirar o zero do placar. Logo aos quatro minutos, a Chapecoense levou perigo, quando Giovanni Augusto serviu Mário Sérgio na área, mas César fez a defesa. A resposta do Avaí veio aos 13. Vagner Love lançou Garcez, que ficou de cara para o gol, mas chutou com de bico e Léo Vieira defendeu.

A Chapecoense, porém, não titubeou e, aos 38, depois de algumas tentativas, inaugurou o placar. Mancha fez um cruzamento longo na área e encontrou Rafael Carvalheira, que de cabeça, mandou a bola para o fundo da rede. Por isso, o duelo foi para o intervalo com a vitória parcial dos donos da casa.

Na volta para o segundo tempo, a intensidade da partida caiu um pouco, mas o Avaí passou a buscar o empate a todo custo. A melhor chance saiu aos 18 minutos, quando Marcos Vinícius lançou na área e Rodrigo levou a melhor contra os defensores, mas acabou cabeceando para fora.

Nos minutos finais, a Chapecoense seguiu se defendendo bem e em um contra-ataque, quase fez o segundo. Aos 47, Marlone arriscou um chute forte de fora da área, obrigado César a se esticar inteiro para fazer a defesa. Por isso, os donos da casa venceram mesmo por 1 a 0.

Os dois times voltam a campo na próxima semana para a disputa da 29ª rodada da Série B. Na quinta-feira (26), a Chapecoense recebe o Amazonas, na Arena Condá, às 19h. Já na segunda-feira (30), o Avaí visita o Guarani no estádio Brinco de Ouro, em Campinas, às 21h30.

FICHA TÉCNICA:

CHAPECOENSE 1 X 0 AVAÍ

CHAPECOENSE - Léo Vieira; Marcelimho, Eduardo Doma, João Paulo e Mancha; Foguinho (Jhonnathan), Tárik (Auremir), Rafael Carvalheira (Marlone) e Giovanni Augusto (Thomás); Marcinho (Ítalo) e Mário Sérgio. Técnico: Gilmar Dal Pozzo.

AVAÍ - César; Marcos Vinícius, Tiago Pagnussat, Gustavo Vilar e Natanael (Andrey); Rodrigo Santos (João Paulo), Pedro Castro e Giovanni; Hygor (William Pottker), Vagner Love (Ademilson) e Garcez (Gabriel Barros). Técnico: Enderson Moreira.

GOL - Rafael Carvalheira, aos 38 minutos, do primeiro tempo.

CARTÕES AMARELOS - João Paulo, Marcelinho, Marcinho e Foguinho (Chapecoense); Hygor (Avaí).

ÁRBITRO - Luiz Flávio de Oliveira (SP).

RENDA - R$ 144.960,00.

PÚBLICO - 6.503 torcedores.

LOCAL - Arena Condá, em Chapecó (SC).