Ceará atropela Vila Nova e encosta na briga pelo G-4 da Série B

O Ceará voltou a sonhar com o G-4, a zona de acesso, da Série B do Campeonato Brasileiro. Neste domingo, depois de dois jogos de jejum, se reabilitou ao golear por 4 a 0 o Vila Nova, em um duelo direto na Arena Castelão. Os donos da casa fizeram um primeiro tempo impecável e marcaram duas vezes com Aylon e Recalde. Nos minutos finais do jogo, Erick Pulga fechou o placar.

Com o resultado, o Ceará subiu para a sexta colocação na tabela, com 42 pontos, e está três atrás do próprio Vila Nova, que abre o G-4, em quarto com 45. Porém, caso o Sport vença o Paysandu na rodada nesta segunda-feira, o time goiano pode deixar a zona de acesso.

Jogando em casa, o Ceará dominou o primeiro tempo desde o início do duelo e construiu uma boa vitória ainda no primeiro tempo. Abriu o placar aos seis minutos, quando Aylon ganhou de Ralf em uma dividida no alto e chegou batendo de primeira, sem chances para Dênis Júnior, que se esticou, mas não conseguiu evitar que a bola morresse no cantinho.

O Vila Nova não tinha forças para responder com perigo e o Ceará ampliou o placar aos 38. Matheus Bahia cobrou lateral direto na área, Saulo Mineiro desviou de cabeça e a bola sobrou limpa para Recalde, de frente para o gol, que só teve o trabalho de encher o pé para o fundo da rede.

Mas, quando parecia que o duelo iria para o intervalo com a vitória por 2 a 0, o Ceará marcou o terceiro gol. Aos 47, Saulo Mineiro fez boa jogada pela direita e cruzou rasteiro na área. Dênis Júnior tentou cortar, mas acabou dando a bola nos pés de Aylon, que só completou para o gol aberto.

Na volta do intervalo, o Vila Nova chegou algumas vezes com perigo, principalmente em uma finalização de Emerson Urso, aos 12 minutos, que obrigou o goleiro Bruno Ferreira a fazer boa defesa à queima roupa. O Ceará, por sua vez, chegou a acertar uma bola na trave com Aylon, de cabeça, aos 21 minutos.

A principal chance que os donos da casa tiveram de marcar o quarto gol, foi aos 26 minutos, quando Recalde chutou forte da entrada da área e Dênis Júnior defendeu. Nos minutos finais, chegou ao objetivo, já nos acréscimos. Aos 48, Erick Pulga bateu cruzado e contou com um desvio em Ralf para fechar o placar em 4 a 0.

Os dois times voltam a campo no próximo final de semana para a disputa da 29ª rodada da Série B. Na sexta-feira, o Ceará recebe o Brusque, na Arena Castelão, às 19h. Já no sábado (28), o Vila Nova encara o Botafogo-SP, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia (GO), às 17h.

FICHA TÉCNICA:

CEARÁ 4 X 0 VILA NOVA

CEARÁ - Bruno Ferreira; Rafael Ramos (Raí Ramos), Ramon Menezes, David Ricardo e Matheus Bahia; De Lucca (Gabriel Silva), Lourenço e Lucas Mugni (Recalde); Saulo Mineiro (Talisson), Aylon (Barceló) e Erick Pulga. Técnico: Léo Condé.

VILA NOVA - Dênis Júnior; Elias, Ralf, Jammers e Éric Davis (Rhuan); Arilson (João Lucas), João Vitor, Cristiano (Gabriel Silva) e Igor Henrique (Emerson Urso); Henrique Almeida (Deni Junior) e Alesson. Técnico: Luizinho Lopes.

GOLS - Aylon, aos 6 e aos 47, e Recalde, aos 38 minutos do primeiro tempo. Erick Pulga, aos 48 minutos do segundo tempo.

CARTÕES AMARELOS - Ramon Menezes (Ceará); Cristiano e João Vitor (Vila Nova).

ÁRBITRO - Yuri Elino Ferreira Da Cruz (RJ).

RENDA E PÚBLICO - Não disponíveis.

LOCAL - Arena Castelão, em Fortaleza (CE).