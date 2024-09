A CBF anunciou nesta sexta-feira (20) que a seleção brasileira feminina fará dois amistosos contra a Colômbia, no Espírito Santo. As equipes se enfrentarão nos dias 26 e 29 de outubro no estádio Kléber Andrade, em Cariacica.

Os jogos, que vai marcar as primeiras aparições da seleção feminina no Espírito Santo acontecem justamente diante do principal adversário do Brasil na América do Sul. O presidente Ednaldo Rodrigues celebrou o fato de poder levar a partida para o estado capixaba.

"Tenho certeza que os torcedores do Espírito Santo vão fazer duas lindas festas para as nossas medalhistas olímpicas", afirmou o dirigente ao anunciar a realização dos amistosos.