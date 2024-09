Corinthians tem sequência decisiva em casa e Ramón terá de repetir 2023 para evitar queda

A vitória fora de casa sobre o Fortaleza, por 2 a 0, no confronto de ida das quartas da Copa Sul-Americana, deu uma injeção de confiança no Corinthians para a sequência decisiva nas próximas rodadas do Campeonato Brasileiro. O desempenho do time alvinegro no torneio continental, assim como na Copa do Brasil, em que é semifinalista, contrasta com o do apresentado no campeonato nacional. O time do Parque São Jorge ocupa a 18ª posição, com 25 pontos, a dois do Fluminense, com 27, primeiro time fora da zona de rebaixamento.

Das 12 rodadas restantes do Brasileirão, o Corinthians irá mandar sete partidas na Neo Química Arena, onde conta com o apoio irrestrito da torcida. Das próximas nove partidas, seis serão em casa, enquanto o clássico com o São Paulo, com mando do rival, em Brasília, deve virar "campo neutro" e ter torcida dividida no Mané Garrincha. Entre os adversários nas três rodadas derradeiras, o time corintiano pega Criciúma e Grêmio fora. Como ambas as equipes lutam momentaneamente contra o rebaixamento, o ideal é chegar para os jogos com a vida resolvida para evitar um maior clima de tensão.

Os ingressos para o confronto com o Atlético-GO, na possível estreia do astro holandês Memphis Depay, já estão esgotados. Uma vitória diante do lanterna é encarada como imprescindível para a arrancada.

"Queremos o resultado positivo e sair do perigo o mais rápido possível pela torcida do Corinthians. Sabemos a posição que estamos e temos de nos recuperar no Brasileirão", comentou Ramón Díaz após vitória sobre o Fortaleza. "Sabemos da situação complicada, mas se a equipe responder dessa maneira, vamos sair, com atitude e contundência. Já conseguimos em muitas ocasiões e devemos continuar dessa maneira."

Para alcançar os 45 pontos, número mágico citado pelos especialistas como o suficiente para escapar da queda no Brasileiro, o Corinthians tem de fazer mais 20 em 36 disputados (55,5% da pontuação). O time do Parque São Jorge tem 32% de aproveitamento na atual edição, com 5 vitórias, 10 empates e 11 derrotas. Se mantiver a média, alcança no máximo 36 pontos e correria sério risco de queda à Série B.

Segundo com o Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), as chances de um time chegar aos 45 pontos e não ser rebaixado é de 2,5%. Pela baixa probabilidade de queda, o número é considerado o ideal. A tendência deste ano é ter uma nota de corte menor. Quem fizer 43 pontos, tem 20,1% de risco. O número é ainda maior para as equipes que fizerem 41 (60,3%) ou 40 pontos (79,3%).

'NO VA A BAJAR'

Anunciado em 10 de julho como novo técnico do Corinthians, o argentino Ramón Díaz foi contratado com a missão de salvar o time do descenso. O treinador de 65 anos chegou ao clube credenciado pelo trabalho desenvolvido no Vasco, evitando o rebaixamento do time carioca na última rodada. À época, o lema 'no va a bajar' (não vai cair, em tradução livre) foi adotado pelo torcedores, que lotaram São Januário nas rodadas derradeiras e empurraram a equipe rumo ao objetivo. Agora, ele espera repetir a façanha com a sequência na Neo Química Arena.

Faltando 12 rodadas para o fim da edição 2023, o Vasco estava na 17ª colocação, com 27 pontos. Com Ramón Díaz à beira do gramado, a equipe cruz-maltina somou mais 18 pontos, totalizando 45, dois a mais do que o Santos (43), primeiro time do Z-4, e escapou da Série B. Foram 5 vitórias, 3 empates e 4 derrotas até o fim do Brasileirão.

Dos 18 pontos somados no período, 12 foram conquistados pelo Vasco em São Januário. A equipe carioca ainda perdeu duas partidas em casa, uma justamente para o Corinthians, por 4 a 2, mas conseguiu permanecer na primeira divisão.

SEQUÊNCIA DE JOGOS DO CORINTHIANS ATÉ O FIM DO BRASILEIRÃO

27ª Corinthians x Atlético-GO

28ª São Paulo x Corinthians

29ª Corinthians x Internacional

30ª Corinthians x Athletico-PR

31ª Cuiabá x Corinthians

32ª Corinthians x Palmeiras

33ª Vitória x Corinthians

34ª Corinthians x Cruzeiro

35ª Corinthians x Vasco

36ª Criciúma x Corinthians

37ª Corinthians x Bahia

38ª Grêmio x Corinthians