Corinthians anuncia transmissão internacional para estreia de Depay

A estreia de um jogador de nível internacional merece uma transmissão de alcance mundial. Essa foi a estratégia anunciada pelo Corinthians na noite desta sexta-feira, ao informar que a primeira partida de Memphis Depay com a camisa alvinegra será exibida para diversos países ao redor do mundo.

Em publicação nas redes sociais, o Corinthians confirmou que seu canal oficial do YouTube, a Corinthians TV, fará todas as transmissões dos jogos onde o clube for mandante no Campeonato Brasileiro 2024. A primeira delas será diante do Atlético-GO neste sábado, às 16h (horário oficial de Brasília).

Para países na América do Sul, como a Argentina, Colômbia e Paraguai, o jogo será transmitido durante a tarde nesses territórios, algumas horas antes do horário brasileiro. Já na Europa, os corintianos e amantes do futebol poderão ver o jogo na noite de sábado. Em Portugal, onde há grande presença de brasileiros, a bola vai rolar às 20h, assim como no Reino Unido. Na França e na Alemanha, 21h.

O anúncio do clube também mostra países da Ásia, que passarão os jogos já na madrugada de domingo. Na Oceania, a partida acontece depois das 6h da manhã.

Vale ressaltar que no Brasil, o canal da Corinthians TV não poderá transmitir os jogos do clube como mandante. O acordo local prevê que a transmissão será do canal Première, assinado por pay-per-view. Confira abaixo os horários dos principais países onde o jogo do Corinthians será transmitido.

AMÉRICA DO SUL

Argentina - 16h

Colômbia - 14h

Paraguai - 15h

AMÉRICA DO NORTE E CENTRAL

Estados Unidos - 15h / 12h / 14h

Canadá - 15h

México - 13h

Costa Rica - 13h

Panamá - 14h

EUROPA

Portugal - 20h

Reino Unido - 20h

Alemanha - 21h

França - 21h

ÁFRICA

Angola - 20h

Moçambique - 21h

África do Sul - 21h

ÁSIA

China - 3h (de domingo)

Japão 4h (de domingo)

Índia - 00h30 (de domingo)

Bangladesh - 2h (de domingo)

OCEANIA

Austrália - 5h

Nova Zelândia - 7h