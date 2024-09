São Paulo se anima com empate na Libertadores, mas má fase de craques preocupa

Os torcedores do São Paulo que compareceram ao Engenhão na noite de quarta-feira comemoraram bastante o apito final do empate sem gols com o Botafogo, no confronto de ida das quartas de final da Copa Libertadores. Agora, decide a classificação no MorumBis na próxima semana. Apesar da possibilidade de contar com o apoio da torcida, o desempenho da equipe, especialmente na etapa inicial, preocupa.

Escalado com uma linha de cinco defensores, o São Paulo foi "amassado" pelo Botafogo no primeiro tempo. O time paulista viu o adversário ir para o intervalo com 11 finalizações, incluindo duas bolas na trave e outros três chutes perigosos à meta de Rafael. No segundo tempo, o técnico Luis Zubeldía ajustou a equipe, equilibrando as disputas no meio-campo, mas a má fase de craques, como Lucas Moura, Calleri e Luciano, pesou contra um resultado ainda melhor no Rio de Janeiro.

Recentemente convocado para a seleção brasileira, Lucas Moura teve atuação discreta no duelo com os botafoguenses. Prejudicado por um meio-campo despovoado, o jogador não teve com quem tabelar e tentou resolver alguns lances com arrancadas em velocidade, mas foi facilmente neutralizado pela marcação adversária. Peça-chave no time de Zubeldía, Lucas só teve participação direta em um gol da equipe tricolor nas últimas dez partidas, quando contribuiu com uma assistência na vitória por 2 a 1 sobre o Vitória, em 25 de agosto.

Com 13 gols na temporada, Calleri é outro que não vive boa fase. Nas últimas dez partidas do São Paulo, o camisa 9 balançou as redes apenas uma vez - contra o Cruzeiro, foi poupado. O baixo rendimento do centroavante coincidiu com a queda de desempenho do time. No mesmo período, o time do Morumbi venceu apenas três partidas. O argentino teve a melhor chance do time paulista contra o Botafogo, mas perdeu chance incrível ao chutar por cima da baliza do goleiro John no segundo tempo.

Um dos melhores jogadores do São Paulo na temporada, Luciano também não passa por um bom momento. Com a ausência de Ferreirinha, fora por lesão, o meia-atacante acabou sendo preterido por Zubeldía para a escalação do jovem William Gomes, de apenas 18 anos, para o duelo com o Botafogo. O camisa 10 foi acionado aos 25 minutos do segundo tempo, mas foi pouco eficaz e não conseguiu dar o volume necessário para o time tricolor. Nesta quarta, ele completou um mês sem balançar as redes. A última vez foi na derrota por 2 a 1 para o Palmeiras.

"Contra o Nacional, não criamos nada. Ganhamos do Talleres, empatamos com o Nacional em uma partida difícil. A diferença é que nesses jogos tivemos mais a bola, mas não tivemos chances. Hoje, no segundo tempo, tivemos uma chance clara. Sabia que corrigindo algumas coisas melhoraríamos no segundo tempo", comentou Zubeldía, após o empate sem gols.

O São Paulo volta a campo no domingo, quando encara o Internacional, no MorumBis, pela 27ª rodada do Campeonato Brasileiro. O time ocupada a quinta colocação, com 44 pontos. A tendência é que Zubeldía poupe os titulares visando a partida de volta contra o Botafogo. Assim, Lucas Moura, Calleri e Luciano devem ficar no banco de reservas.