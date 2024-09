Jornal espanhol compara Endrick a Puskas: 'Primeiro dispara, depois pergunta'

Mesmo com poucos minutos jogados no Real Madrid, Endrick continua impactando o noticiário do clube merengue após seu gol marcado na estreia da Liga dos Campeões. Na Espanha, além do apelido de Bobby - em referência ao ídolo do Manchester United e da seleção inglesa -, o jovem de 18 anos também foi comparado a Ferenc Puskas, húngaro que marcou época no início da década de 1960 em Madri.

Com apenas 15 minutos em campo, o atacante arrancou do campo de defesa, sem marcação, e arriscou de fora da área, com a perna esquerda, surpreendendo o Stuttgart, além Kylian Mbappé e Vinícius Júnior, que estavam livres e esperavam o passe do jovem. "Primeiro atire e depois pergunte", escreveu o jornal espanhol Marca.

"A potência na finalização é uma das marcas registradas de Endrick, um canhoto que sabe usar a direita também. Nesse sentido, ele lembra mais Puskas do que seu ídolo Charlton. Quase sempre com tiros duros e secos, quase sempre com a esquerda, mas sem desprezar sua perna 'ruim'", continuou a publicação sobre o gol contra o Stuttgart, que sacramentou a vitória por 3 a 1 na estreia da equipe no mais nobre torneio europeu de clubes.